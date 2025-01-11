Які кольори принесуть багатство у 2025 році: терміново додайте їх в інтер’єр та в одяг

Багато українок вже усвідомили, якого кольору гаманець чи електронну картку краще вибрати кожному знаку зодіаку для того, щоб притягувати до них гроші.

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Але спеціалісти з фен-шую та інших східних практик радять не обмежуватись лише гаманцем та карткою, адже життя набагато різноманітніше, і ситуація з енергіями у нашому житті постійно змінюється, пише один з фахівців.

Тому вказані кольори варто інтегрувати у свій інтер'єр у 2025 році, адже згідно з прогнозами східних експертів, вони принесуть удачу та багатство.

Звичайно, ніхто не змушує вас переклеювати шпалери, щоб додати той чи інший колір в своє помешкання, але купити картину або вазу потрібного відтінку цілком допустимо. Звичайно, тим, хто хоче знайти фінансову стабільність цього року.

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Червоний колір приваблює потужну енергію успіху, сміливих рішень, великих доходів, активності. Не бійтеся розставляти червоні акценти в інтер'єрі, якщо ви відчуєте дискомфорт, завжди можна змінити вектор і поміняти атрибути. Новий рік — нові цілі та завдання.

Спробуйте високі червоні свічки, серветки під прилади, червоні стрічки на ручках дверей. Якщо вам буде комфортно, ви відчуєте, що прокидаєтеся з новими силами, продовжуйте прикрашати будинок такими деталями.

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Наприклад, можна прикрасити стіл червоними келихами, десь поставити червону вазу, а на диван покласти червоні декоративні подушки.

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Якщо душа вимагає зовсім кардинальних змін та фінанси дозволяють, можна купити новий посуд або техніку на кухню потрібного відтінку.

Зелений колір. Відтінки зеленого — це кольори, що символізують зростання та достаток. У домашній обстановці вони забезпечують найпотужніший заряд позитивної енергії. А ще — залучають процвітання та збагачення, недарма долари саме цього кольору.

Найчастіше експерти радять вносити деталі цього кольору в інтер'єр. Наприклад, можна додати у вітальню зелений диван. Він зможе вписатися практично в будь-який інтер'єр, якщо правильно розставити акценти.

Зверніть увагу на скляні фігурки зеленого кольору, а також ті, що виконані з каменів зелених відтінків. Їх рекомендують розставляти по всій квартирі, включаючи передпокій та ванну кімнату.

І, звичайно, не варто забувати про кімнатні рослини, як постійно ростуть у горщиках, та радують око.

Золотий колір — це Ельдорадо для інтер'єру. Він є справжнісіньким магнітом процвітання. Наприклад, трилапа жаба з монеткою у роті, за легендою, створила багато бід, тому люди звернулися до Будди. У покарання жаба втратила лапки, але почала випльовувати золоті монетки, щоб допомагати людям. І це зробило її грошовим талісманом.

Золотий слон із піднятим нагору хоботом теж принесе удачу людям у новому році. Слон — добра тварина, яка впевнено стоїть на своїх ногах. Його енергетика приваблює стабільність та позитивні події.

Синій колір. Це ще один природний колір, що дає стабільність, а також мудрість у фінансових справах. Найчастіше фахівці радять оформляти робоче місце вдома саме у відтінки синього. Сила води, морів та океанів несе у собі сильну енергетику. Синій та блакитний кольори здатні залучати грошові потоки.

Придивіться до стільця, килимка для мишки, підставки під клавіатуру або ноутбука у морських відтінках.

При цьому любителі фен-шуй можуть послухати поради відомої східної спеціалістки.

Також варто врахувати поради зірок та інших небесних світил. Якщо ви вважаєте їх більш імовірними, придивіться до порад астрологів, які пророкують вдалі вихідні знакам зодіаку.

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