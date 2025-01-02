41.80 / 42.45 43.55 / 44.30
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Занесло: фура злетіла з мостопроводу на Видубичах у Києві (фото, відео)

9:32 2 січня 2025
Фура знесла огорожу та впала з мосту. Фото ДСНС

У Києві, де днями сталася смертельна ДТП — загинули пасажири автівки, що перекинулася, ранком у вівторок, 2 січня, з мосту на столичних Видубичах впала фура.

У мережу виклали відео, на якому показана вантажівка, що впала з мосту.

РЕКЛАМА

Пізніше в ДСНС розповіли, що рятувальникам довелося деблокувати водія вантажівки, яка перекинулася на з’їзді з Південного мосту

«Попередньо водію стало зле, через що він не впорався з керуванням. Рятувальники деблокували чоловіка та передали медикам, від госпіталізації водій відмовився. Вогнеборці також змили пальне з проїжджої частини», — йдеться у повідомлення надзвичайної служби.

РЕКЛАМА
Водій від шпиталізації відмовився, фото ДСНС

Причини інциденту встановлюють правоохоронці.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що перед Новим роком на автодорозі Мукачево — Львів у селі Насташине, що у Івано-Франківській області, сталася смертельна ДТП — зіткнулися легковий та вантажний автомобілі. В автотрощі загинула молодь, у тому числі й неповтолітні. Рятувальникам довелося деблокувати тіла 15-річної та 18-річної дівчини та трьох хлопців 2004,2006 та 2008 років народження.

Фото — ДСНС

373

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

тарифи на комунальні послуги

З 1 січня подорожчає одна комунальна послуга: чому це станеться та хто заплатить

Зодіак, фото з відкритих джерел

На Дів чекають складні завдання та планування, а Терези зможуть завершити важливі справи: гороскоп на другий день 2025 року

Ходять чутки про можливе розставання принца Гаррі та Меган Маркл, фото з відкритих джерел

Принц Гаррі забере дітей собі: стали відомі деталі ймовірного розлучення молодшого сина короля Чарльза III

Принц Гаррі та Меган Маркл, фото скріншот відео

Меган Маркл украла у королеви Єлизавети II дуже дорогу для неї річ — мова не про діаманти

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту