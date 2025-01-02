Занесло: фура злетіла з мостопроводу на Видубичах у Києві (фото, відео)

У Києві, де днями сталася смертельна ДТП — загинули пасажири автівки, що перекинулася, ранком у вівторок, 2 січня, з мосту на столичних Видубичах впала фура.

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У мережу виклали відео, на якому показана вантажівка, що впала з мосту.

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Пізніше в ДСНС розповіли, що рятувальникам довелося деблокувати водія вантажівки, яка перекинулася на з’їзді з Південного мосту

«Попередньо водію стало зле, через що він не впорався з керуванням. Рятувальники деблокували чоловіка та передали медикам, від госпіталізації водій відмовився. Вогнеборці також змили пальне з проїжджої частини», — йдеться у повідомлення надзвичайної служби.

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Водій від шпиталізації відмовився, фото ДСНС

Причини інциденту встановлюють правоохоронці.

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Нагадаємо, що перед Новим роком на автодорозі Мукачево — Львів у селі Насташине, що у Івано-Франківській області, сталася смертельна ДТП — зіткнулися легковий та вантажний автомобілі. В автотрощі загинула молодь, у тому числі й неповтолітні. Рятувальникам довелося деблокувати тіла 15-річної та 18-річної дівчини та трьох хлопців 2004,2006 та 2008 років народження.

Фото — ДСНС

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