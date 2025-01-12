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Тисячі литовських дронів, призначених для України, застрягли на складах: що сталось

19:44 12 січня 2025
дрон

В той час як російські окупанти використовують нові безпілотники на фронті, дрони литовських виробників, які обіцяли долетіти до України до кінця минулого року, досі знаходяться на військових складах. Виробники цьому дивуються, адже поки дрони не підуть на експорт, Україна зазнає значних втрат. Одна з компаній, у яких закуповують дрони для України, каже, що поставила обладнання ще кілька місяців тому. Політики стверджують, що всьому винна бюрократія. А у Міноборони запевняють, що найближчим часом безпілотники мають відправити в Україну, пише видання LRT.

«У нас є інформація, що ми доставили безпілотники, деякі в жовтні, деякі в листопаді, і ми поки не маємо інформації, що дрони досягли України», — пояснює Томас Мілашаускас, глава RSI Europe.

Колишній міністр національної оборони Лаурінас Кашчюнас каже, що все через бюрократію. Він підрахував, що потрібно 6 кроків, щоб товар дістався кінцевого пункту призначення.

За його словами, кроки логічні, але якщо застрягне один, то застрягне все. Виробники безпілотників наголошують, що необхідно якомога швидше доставити обладнання в Україну.

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«Шкода очевидна — в Україні не вистачає безпілотників, мільйонний дефіцит, і якщо безпілотників немає в руках солдатів, значить, Україна зазнає більших втрат, ніж мала б», — кажуть експерти.

У Міністерстві національної оборони зазначають, що закуплені у литовських виробників безпілотники найближчим часом будуть експортовані в Україну. Там також стверджують, що ланцюжок вже скорочують, а постанову уряду ухвалили цього тижня.

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Раніше прем'єр-міністерка країни Інгрід Шимоніте заявляла, що Литва готова відправити свої війська в Україну.

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