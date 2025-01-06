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Україна

Окупанти використовують нові безпілотники, що самознищуються, — ЗМІ

19:44 6 січня 2025
Російський дрон на оптоволокні. Фото https://mil.in.ua

Українські військовослужбовці на місцях кажуть, що нестача зброї зберігається, але саме безперервні напади на людей є найбільш ефективними у російських військ, які використовують вразливі місця в українській обороні, що стає все більш вразливою, пише Washington Post.

За словами українських солдатів, російські втрати дуже високі, але постійні атаки, підкріплені масованими обстрілами з артилерії та безпілотників, не припиняються.

«Ви вбиваєте одного росіянина, і на його місці з'являються два, — сказав Валентин, піхотинець 35-ї бригади морської піхоти України. — Таке відчуття, що їх необмежена кількість».

Деякі солдати сказали, що вони також змирилися з тим, що західна військова допомога зменшується і, ймовірно, продовжуватиме зменшуватися і надалі. За словами солдатів, без цієї допомоги Україні не вистачає військових ресурсів, щоб відтіснити росіян. росія зберігає артилерійську перевагу і зараз використовує нові самознищувальні безпілотники, які літають за допомогою оптоволоконних кабелів, що робить їх особливо смертоносними. Вони практично невразливі до електронного глушіння, оскільки керуються за допомогою довгих тонких котушок, а не радіохвиль.

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За словами солдатів, СОУ, як правило, можуть відбити перші хвилі штурму. Але російська стратегія ґрунтується на тому, щоб переважати противника більшою чисельністю, щоб врешті-решт прорватися, як тільки їхні розвідники виявлять, де Україна має прогалини в своїй обороні.

Пересування невеликими групами пішки — найпоширеніша тактика — також дозволяє росіянам таємно нарощувати сили по одній-дві людини перед наступною атакою. За словами солдатів, бронетехніка вже рідко використовується в наступальних діях.

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«Ти думаєш, що все гаразд, бо не бачив багато ворога, а потім раптом з одного підвалу вибігає 10 людей, — розповідає Тарас, заступник командира батальйону, який воює під Покровськом. - Це сталося з нами нещодавно. Звідки вони взялися?«

Українські солдати кажуть, що на оборонних позиціях втрати були вищими, ніж під час наступу. Спостереження за допомогою безпілотників дозволило обом арміям відстежувати будь-який рух на полі бою, і найбільша небезпека зараз полягає в тому, щоб просто дістатися до позиції. Тарас каже, що їздити на будь-якій машині без РЕБ, щоб захиститися від безпілотників, намагаються рідко, бо ризики дуже високі.

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«Найгірше, коли хлопці навіть не встигли дістатися до позиції, — каже він. — Коли ти на передовій і отримуєш поранення, це зрозуміло. Але є ситуації, коли люди йшли на бойове завдання вперше в житті, і таке траплялося».

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з Герєм України Василем Бурмечем: «Ми не зможемо перемогти з тим підходом до війни, який бачимо зараз».

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