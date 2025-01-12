«Динамо» перемогло на турецькому зборі чемпіона Румунії: відеоогляд матчу

У неділю, 12 січня, київське «Динамо», яке програло в першому спарингу в Туреччині «Магдебургу» (1:3), провело на стадіоні Gloria Sports Arena у Белеку другий товариський матч проти чинного чемпіона Румунії клубу ФКСБ (колишня «Стяуа»).

ВІДЕО ДНЯ

«Динамо» (Україна) — ФКСБ (Румунія) — 2:1

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 46), Вівчаренко (Дубінчак, 64), Михавко (Слюбик, 64), Біловар (Дячук, 46), Тимчик (Караваєв, 64), Михайленко (Піхальонок, 64), Шапаренко (Саленко, 64), Кабаєв (Брагару, 64), Волошин (Герич, 64), Буяльський (Рубчинський, 64), Ванат (Герреро, 64).

Голи: Буяльський (20, 27) — Мікулеску (73).

РЕКЛАМА

До речі, одними з найуважніших глядачів на поєдинку були президент «біло-синіх» Ігор Суркіс та екснаставник киян, а нині головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу.

РЕКЛАМА

Ще у трьох спарингах на зборі в Туреччині підопічні Олександра Шовковського зіграють із польським «Відзевом» (13-го), а також із болгарським «ЦСКА 1948» та словенським «Марибором» (обидві зустрічі — 16 січня).

Нагадаємо, що вже 21 січня динамівці відновлять виступи в Лізі Європи гостьовим матчем проти турецького «Галатасараю», а 29 січня приймуть РФШ з Латвії. Поки «біло-сині», які достроково втратили шанси на вихід до плей-оф, з ганебним нулем у графі очки посідають у турнірній таблиці єврокубка останнє, 36-е, місце.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у президента «Динамо» Ігоря Суркіса народився онук.

Фото gsp. ro

141

Читайте нас у Facebook