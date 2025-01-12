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Спорт

«Динамо» перемогло на турецькому зборі чемпіона Румунії: відеоогляд матчу

17:58 12 січня 2025
Динамо – ФКСБ

У неділю, 12 січня, київське «Динамо», яке програло в першому спарингу в Туреччині «Магдебургу» (1:3), провело на стадіоні Gloria Sports Arena у Белеку другий товариський матч проти чинного чемпіона Румунії клубу ФКСБ (колишня «Стяуа»).

«Динамо» (Україна) — ФКСБ (Румунія) — 2:1

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 46), Вівчаренко (Дубінчак, 64), Михавко (Слюбик, 64), Біловар (Дячук, 46), Тимчик (Караваєв, 64), Михайленко (Піхальонок, 64), Шапаренко (Саленко, 64), Кабаєв (Брагару, 64), Волошин (Герич, 64), Буяльський (Рубчинський, 64), Ванат (Герреро, 64).

Голи: Буяльський (20, 27) — Мікулеску (73).

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До речі, одними з найуважніших глядачів на поєдинку були президент «біло-синіх» Ігор Суркіс та екснаставник киян, а нині головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу.

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Ще у трьох спарингах на зборі в Туреччині підопічні Олександра Шовковського зіграють із польським «Відзевом» (13-го), а також із болгарським «ЦСКА 1948» та словенським «Марибором» (обидві зустрічі — 16 січня).

Нагадаємо, що вже 21 січня динамівці відновлять виступи в Лізі Європи гостьовим матчем проти турецького «Галатасараю», а 29 січня приймуть РФШ з Латвії. Поки «біло-сині», які достроково втратили шанси на вихід до плей-оф, з ганебним нулем у графі очки посідають у турнірній таблиці єврокубка останнє, 36-е, місце.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у президента «Динамо» Ігоря Суркіса народився онук.

Фото gsp. ro

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