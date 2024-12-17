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Спорт

Футболіст «Динамо» зробив Ігоря Суркіса дідом

16:55 17 грудня 2024
Ігор Суркіс із дочкою Яною

У сім'ї футболіста київського «Динамо» Крістіана Біловара та його дружини Яни, яка повідомила у серпні про своє цікаве становище, — поповнення. Дочка президента столичного клубу Ігоря Суркіса у день свого 23-річчя народила сина, якому дали ім'я Олександр, повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо».

Зазначимо, що Яна Суркіс, яка серйозно займалася балетом, і вихованець закарпатського футболу почали зустрічатися 2020-го, а влітку минулого року пара повінчалася в Києво-Печерській лаврі.

Додамо, що центральний захисник Крістіан Біловар, який народився в угорському Дебрецені, до повернення в «Динамо» виступав на правах оренди за «Десну», «Чорноморець» і кіпрський АЕЛ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» та збірної України вдруге став батьком.

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