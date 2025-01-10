«Динамо» з двома незабитими пенальті програло німецькому «Магдебургу»: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 10 січня, київське «Динамо», у президента якого Ігоря Суркіса народився онук, провело на стадіоні Kaya Palazzo у турецькому Белеку перший спаринг у рамках підготовчого збору проти п'ятої команди другої німецької бундесліги «Магдебурга».

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«Динамо» (Україна) — «Магдебург» (Німеччина) — 1:3

«Динамо»: Нещерет (Моргун, 46), Караваєв (Тимчик, 46), Окон (Слюбик, 46), Михавко (Дячук, 31, Біловар, 61), Дубінчак, Іщенко (Михайленко, 46), Шапаренко (Рубчинський, 46)), Піхальонок (Саленко, 31, Буяльський, 61), Волошин (Герич, 46), Брагару (Кабаєв, 46), Герреро (Пономаренко, 31, Ванат, 61).

Голи: Буяльський (87) — Гнака (3), Атік (12), Югоне (84).

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На 28-й хвилині Шапаренко, а на 71-й Буяльській не реалізували пенальті.

Зазначимо, що на перегляді у столичному клубі перебувають два центральні захисники — 20-річний Богдан Слюбик із «Руха» та його ровесник Іме Окон із клубу «Суперспорт Юнайтед» (ПАР), які дебютували у грі з німцями.

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Ще у трьох спарингах на зборі в Туреччині підопічні Олександра Шовковського зіграють із румунським ФКСБ (12 січня), польським «Відзевом» (13-го) та болгарським ЦСКА 1948 (16-го).

Нагадаємо, що вже 21 січня динамівці відновлять виступи в Лізі Європи гостьовим матчем проти турецького «Галатасарая», а 29 січня прийматимуть РФШ із Латвії. Поки «біло-сині», які достроково втратили шанси на вихід до плей-оф, з ганебним нулем у графі окуляри посідають у турнірній таблиці єврокубка останнє, 36-е, місце.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» на зборі в Туреччині зіграв унічию із загребським «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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