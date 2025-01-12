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Стиль життя

Золоті правила покупок на розпродажах: ці поради варто взяти на замітку

22:26 12 січня 2025
розпродаж

Розпродажі ваблять привабливими цінами. Але іноді люди купують те, що згодом не носять. То яка тут економія? Швидше, можна говорити про марну трату грошей.

Щоб зробити вдалі покупки, потрібно перед відвідинами торгового центру добре підготуватися. По-перше, проаналізувати свій гардероб і визначитися, які базові речі потребують заміни. Наприклад, пуховик, джинси та черевики. Поцікавтеся в інтернеті цінами на ці товари, особливо якщо вас цікавить певна модель.

Якщо ви не визначилися з моделлю, варто вивчити тренди року. Адже немає сенсу купувати те, що вже не актуально. Наступного сезону таку річ ви не захочете носити. Купуючи одяг та взуття, подумайте, з чим і як часто це носитимете.

Не варто купувати річ, якщо вона дуже подобається, але замала.

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Не купуйте одяг та взуття дітям без їхньої участі. Важливо, щоб річ дитині подобалася. Від цього залежатиме її самопочуття, впевненість.

Раніше стилістка та дизайнерка інтер'єрів Жанна Сабурова дала поради, як правильно купувати речі на розпродажах.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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