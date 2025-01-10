Невагомий «стограмовий» пуховик: одна з найвдаліших покупок на розпродажах

Зимові розпродажі — час, коли можна вигідно придбати одяг і взуття. Вирушаючи в торгові центри, бажано мати чітко поставлену мету. Наприклад, купити светр зі скандинавським візерунком або лаконічну трикотажну сукню. На розпродажі можна вигідно купити зимовий верхній одяг. Але і в цьому випадку добре б заздалегідь визначитися з тим, що саме вам потрібно — дублянка, екошубка чи пуховик.

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Одна з найкращих інвестицій на зимових розпродажах — «стограмовий» пуховик. Це коротка невагома курточка, яка буде затребувана і навесні, і восени. А взимку її можна носити під пальто вільного крою.

Навіть влітку така курточка стане вам у нагоді, коли ви в прохолодну погоду зберетеся на прогулянку або вирушите в похід у гори.

Якщо у вас уже є «стограмовий» пуховик, можна придбати в іншому кольорі. Така куртка дуже гарно виглядає з картатим пальто. Наприклад, якщо у вас блакитне пальто в бежеву клітинку — купіть бежевий «стограмовий пуховик», а під сіре пальто в червону клітинку ідеально підійде червоний.

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Раніше відомий дизайнер розповів, яким має бути ідеальний пуховик.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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