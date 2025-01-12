«Реал» — «Барселона»: відеоогляд божевільного фіналу Суперкубка Іспанії з сімома голами та червоною карткою

У неділю, 12 січня, на стадіоні King Abdullah Sports City в Джидді (Саудівська Аравія) відбувся 41-й за ліком фінал Суперкубка Іспанії, в якому зійшлися чинний володар трофея «Реал» і його непримиренний суперник «Барселона».

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Цього разу каталонці, попри червону картку, впевнено здолали команду Андрія Луніна, який сидів у запасі, і 15-й раз в історії здобули трофей (у Королівського клубу залишилося 13 перемог у Суперкубку). А заразом підопічні німця Хансі Фліка, який, до речі, не програв у своїй кар'єрі жодного фіналу, заробили 8 млн євро (мадридцям дістануться 7 мільйонів).

«Реал» — «Барселона» — 2:5

Голи: Мбаппе (5), Родріго (60) — Ямаль (22), Левандовські (36, з пенальті), Рафінья (39, 48), Бальде (45+10).

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На 57-й хвилині вилучено Щенсни («Барселона»).

Додамо, що у півфіналі турніру «Реал» розгромив «Мальорку» — 3:0, а «Барселона» виявилася сильнішою за «Атлетик» — 2:0.

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Тепер гранди зможуть зосередитися на виступах у чемпіонаті Іспанії, де «Реал» із 43 очками йде другим (один пункт відставання від «Атлетико»), а «Барселона» з 38 балами — третьою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній клуб Шевченка здійснив «переворот» у фіналі Суперкубка Італії.

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Фото ФК «Барселона»

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