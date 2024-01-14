У неділю, 14 січня, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбувся фінал Суперкубка Іспанії, в якому трофей розіграли «Реал» з Андрієм Луніним у стартовому складі та «Барселона», які раніше дізналися своїх суперників у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Королівський клуб приголомшив непримиренного суперника вже в дебюті, коли у стартовій 10-хвилинці «дублем» відзначився бразилець Вінісіус Жуніор, який зовсім недавно набив собі татуювання на всю спину. Здавалося, точний удар з льоту Левандовські подарував «Барсі» надію, але ще до перерви Вінісіус реалізував пенальті та оформив хет-трик.

А у другому таймі мадридці взагалі добили каталонців — 4:1 (Вінісіус, 7, 10, 39, з пенальті, Родріго, 64 — Левандовські, 33).

Королівський клуб 13-й раз став володарем Суперкубка Іспанії, заробивши 8 млн євро призових («Барселона», яка має 14 трофеїв, задовольнялася 7 мільйонами).

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Своєю чергою, Андрій Лунін здобув свій 7-й трофей у воротарському светрі Королівського клубу та отримає, як і його одноклубники, за титул 150 тисяч євро преміальних.

Нагадаємо, що Королівський клуб у півфіналі лише у додатковий час зламав опір «Атлетико» — 5:3, а «Барселона» за 90 хвилин впоралася з «Осасуною» — 2:0.

Тепер гранди зможуть зосередитися на виступах у чемпіонаті Іспанії, де «Реал» із 48 очками та грою в запасі йде другим (у «Жирони» Віктора Циганкова та Артема Довбика — 49 очок), а «Барселона» з 41 пунктом (і грою в запасі) ділить 3--4 місця з «Атлетиком».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» у поєдинку чемпіонату Іспанії на 90+2-й хвилині вирвав у «Барселони» перемогу на «Камп Ноу».

Фото ФК «Реал»

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