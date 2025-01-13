СБУ допитала полонених солдатів з КНДР: в чому вони зізналися

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна захопила двох поранених північнокорейських солдатів у Курській області росії і що слідчі допитують їх. Пізніше Служба безпеки України повідомила, що допитала двох солдатів через корейських перекладачів, у співпраці з Національною розвідувальною службою Південної Кореї, оскільки вони не розмовляють українською, російською або англійською мовами, пише en.yna.co.kr.

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У повідомленні йдеться, що один з солдатів мав російський військовий квиток на ім'я іншої особи, зареєстрованої в росії. Солдат розповів, що отримав цей документ минулої осені, коли, за його словами, деякі північнокорейські підрозділи брали участь в тижневих навчаннях з російськими військами.

«Примітно, що ув'язнений… підкреслює, що він нібито їхав на навчання, а не воювати проти України», — йдеться в повідомленні СБУ.

Північнокореєць з російським військовим квитком розповів, що він народився у 2005 році та служить у північнокорейській армії з 2021 року. Інший — 1999 року народження, служить з 2016 року снайпером-розвідником, повідомили в СБУ, посилаючись на попередню інформацію.

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Також було оприлюднено відеозапис, де видно обох захоплених чоловіків — вони з пов'язками через поранення.

Пізніше південнокорейське шпигунське агентство підтвердило захоплення Україною двох солдатів, також процитувавши слова одного з них про «значні» втрати серед північнокорейських солдатів в росії.

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За оцінками південнокорейських офіційних осіб, Північна Корея відправила близько 11 000 військовослужбовців на підтримку росії в її війні проти України.

Минулого місяця стало відомо, що щонайменше 100 північнокорейців було вбито, а ще близько 1 000 отримали поранення.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на передовій помічено небезпечну техніку з КНДР, якій ЗСУ майже нічого протиставити.

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