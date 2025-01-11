На Курщині, де ЗСУ здійснили несподіваний наступ, війська рф та Північної Кореї несуть великі втрати. Так, вони втратили близько 400 військовослужбовців лише в одній спробі захопити село Махнівка на заході Курської області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на інформацію головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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«У боях сьогодні й вчора лише біля одного села — Махнівка в Курській області — російська армія втратила до батальйону піхоти, включаючи північнокорейських солдатів і російських десантників», — заявив Зеленський.

Махнівка, що знаходиться на східному краю 250-кілометрової ділянки фронту, яку українські війська захопили на Курщини в серпні, вже кілька днів є ареною запеклих боїв. На відео, що циркулюють у соціальних мережах, видно, як російські та північнокорейські війська входять у село і потрапляють під атаку української піхоти, танків і безпілотників, пише Forbes.

Аналітик Ендрю Перпетуа, який ретельно вивчає соціальні мережі, щоб підрахувати російські та українські втрати, схоже, підтвердив слова Зеленського.

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«Таке відчуття, що я щойно побачив смерть цілого російського батальйону на одному відео», — зазначив він та візуально підтвердив 408 жертв за один день.

Чотирикілометрова ділянка фронту між Махнівкою на півночі та Пльоховом на півдні не є найінтенсивнішим сектором у Курській області.

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Мало того, що Махнівка все ще перебуває в сірій зоні між українським і російським контролем, є деякі свідчення того, що українські війська — можливо, з 61-ї механізованої бригади, 36-го окремого стрілецького батальйону або територіальних бригад — фактично просунулися на невелику відстань приблизно в той самий час, коли близько 400 росіян лежали вбитими або пораненими на тій самій місцевості.

Великі втрати з російського і північнокорейського боку починають позначатися на двомісячному контрнаступі під проводом росії на Курщині.

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«У Курській області бойові дії активізувалися до максимального рівня, що змушує російське угруповання витрачати всі наявні ресурси, — повідомляє Український центр оборонних стратегій. — Це відбувається у вкрай незручний і невигідний для них час. Якщо інтенсивні бої триватимуть ще 5−10 днів, російське угруповання потребуватиме швидкого поповнення, оскільки воно вже зазнає значних втрат у зустрічних боях. Таке поповнення може бути досягнуто лише шляхом перекидання сил з інших ділянок фронту».

Нагадаємо, генерал армії США у відставці Бен Годжес назвав вражаючим той факт, що українські війська з серпня утримують Курський плацдарм і що Україна змогла наростити нові сили й підготувати новий наступ непомітно для росії.

Водночас аналітики вважають, що невдачі россіян на Курщині цілком можуть стати початком кінця путіна в 2025 році.

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