На передовій помічено небезпечну техніку з КНДР, якій ЗСУ майже нічого протиставити

Крім солдатів, які активно використовуються в Курській області, КНДР ще восени почала постачати наземну техніку для російських окупантів. Помічена раніше під час перевезення по рф найкраща північнокорейська САУ М1989 «Коксан» дісталася до передової і використовується в боях.

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Відео з замаскованих вогневих позицій М1989 розмістив Telegram-канал «Водограй». Там також зазначили, що на САУ присутнє маркування негабаритного залізничного вантажу, тобто прибула техніка залізницею, і з неї навіть не встигли зняти знаки.

При створенні в 1970-х роках САУ «Коксан» використовували досвід одразу кількох країн — Німеччини, Японії та СРСР, що призвело до появи гармати нестандартного калібру в 170 мм. Перевагою такої техніки є довжина ствола у понад 50 калібрів, що дає змогу гарматі стріляти на 43 км звичайним і на 60 км — активно-реактивним снарядом.

Така дальність робить артилерію ЗСУ дуже вразливою, оскільки 155-мм гармати стандарту НАТО б'ють звичайним снарядом максимум на 35 км, а радянські у 152 мм — на 25 км. Таким чином, північнокорейська САУ може з більш безпечної дистанції розстрілювати Сили оборони України та їхню артилерію.

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Протиставити цьому майже нічого, допомогти могли б 203-мм САУ на кшталт «Піон» з їхньою дальністю 47 км, але їх в України небагато. А давати аналогічні САУ, наприклад, американську М110, західні партнери України поки що не бажають.

Утім, і в САУ М1989 «Коксан» є свої недоліки, наприклад, слабка скорострільність у 1−2 постріли на хвилину. Крім того, САУ може перевозити лише 12 снарядів і 4 осіб. Решту снарядів і артилеристів доводиться возити слідом за М1989 на іншому транспорті, що робить їх уразливими і подовжує термін підготовки САУ до відкриття вогню. Також М1989 тихохідний і може їхати по шосе зі швидкістю близько 30 км, а на бездоріжжі ще повільніше.

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Нарешті, 170-мм снаряди до гармати виробляє тільки КНДР, можливо, Іран, що робить їхнє використання дуже залежним від поставок снарядів із Північної Кореї.

Нагадаємо, САУ «Коксан» далеко не єдиний зразок техніки з КНДР, яка може потрапити до рф, щоб бути задіяною у війні з Україною.

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На фото в заголовку північнокорейські САУ М-1989 «Коксан». Ілюстративне фото з відкритих джерел

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