Буде могутнішою за принцесу Діану: Кейт Міддлтон отримала нові привілеї

Принцеса Уельська отримала нові привілеї — але не тому, що у неї був день народження, а тому що змогла швидко вилікуватися від хвороби і повернутись до виконання своїх обов'язків.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.



Щодо привілеїв: принцеса Кейт отримала право винагороджувати будь-яку компанію, чиї товари продаються королівському двору.

Отримання королівської ліцензії вважається величезною перевагою для компаній як у Великій Британії, так і за кордоном.

Тим більше, якщо вона вручена Кейт, принцесою Уельською.

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Нікола Пінк, засновниця PR- та маркетингової фірми We Are Pink, сказала: «Ми бачили, як принцеса Уельська дуже впливає на бренди, яке часто називають „ефектом Кейт“. Що робить його таким потужним, то це те, що він завжди здається щирим — вона вибирає бренди, які їй справді подобаються або які вона хоче підтримати».

"Домашній" образ принцеси

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Британський ювелірний дизайнер Кетрін Зорайда, чиї сережки принцеса неодноразово одягала, сказала, що вплив Кейт на її компанію був «шалений».

«Коли вона з'являється у цих сережках, продаж збільшується приблизно на 500 відсотків. І це не одноразовий ефект. Вона добре їх доглядає, і щоразу, коли вона надягає їх знову, продажі збільшуються ще більше».

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Вишуканий діловий стиль

Королівські ордери сягають Середньовіччя, але офіційно закріплені у XV столітті лордом-камергером, який, будучи главою королівського двору, офіційно призначав торговців королівськими указами призначення. Рішення у тому, кому з членів сім'ї можуть видаватися ордери, залишається за правлячим монархом.

Журналісти зазначають, що це перший випадок з часів Марії Текської, дружини короля Георга V, коли та, хто носить титул принцеси Уельської, отримав привілей видавати королівські ордери. Так, наприклад, такого права не мала принцеса Діана, коли вона вийшла заміж за Чарльза.

Поки невідомо, коли саме розпочнеться видача ордерів, передбачається, що про це оголосять найближчим часом. Джерело, близьке до Кейт, додало, що вона буде віддавати перевагу британським виробникам та брендам.

А раніше журналістам стало відомо, чому Кейт Міддлтон і принц Вільям тримаються за руки не на всіх заходах.

Фото dailymail.co.uk/

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