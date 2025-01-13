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Воював у найгарячіших точках: під Торецьком загинув штурмовик з Чернігівщини

20:33 13 січня 2025
Олександр Антоненко

На війні, захищаючи Україну, загинув воїн Олександр Антоненко. Він одним з перших взяв до рук зброю та пішов боронити країну від окупантів. Йому навіки 45 років, повідомляє Новобасанська ОТГ:

«Після закінчення школи Олександр пішов служити в лавах Збройних сил України. Після армії одружився. Вступив на навчання до Чернігівського педагогічного університету, де здобув вищу освіту та отримав спеціальність педагога фізичної культури і військової підготовки. Працював учителем фізичної культури в рідному селі Вороньки. За кілька років змінив професію: влаштувався на роботу в органи внутрішніх справ. Обіймав посади дільничного, оперативного чергового в Деснянському райвідділі Києва. У кар’єрі пройшов шлях від сержанта до майора поліції».

За інформацією земляків, під час збройної агресії росії Олександр Антоненко долучився до штурмового полку «Сафарі» Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють».

«Із 2022 року захищав рідну землю. Воював у найгарячіших точках бойових дій: Кліщіївка, Курдюмівка, Торецьк, Покровськ. Був заступником командира взводу. Нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Срібний хрест», — повідомили у громаді.

На жаль, на початку січня боєць прийняв свій останній бій. Сталось це в районі Торецька Бахмутського району на Донеччині. У воїна залишилися дружина, донька, батьки, брат.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що після важкого поранення не вижив боєць спецпідрозділу «Кракен» Олександр Забуга.

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