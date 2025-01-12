Ще не встиг створити власну родину: на Курщині поліг стрілець із Хмельниччини

Шепетівська громада з невимовним болем проводила у засвіти В’ячеслава Ковтонюка — стрільця, який загинув 22 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Мар'ївки Курської області рф, де російські війська несуть великі втрати. Про це повідомили у міській раді.

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«В'ячеславу було 36 років. Він — єдина дитина у сім’ї. Змалечку був розумним, допитливим та енергійним. Ще зовсім маленьким мав гострий розум, добре рахував — це все він взяв від дідуся. Отримав диплом радіомеханіка. Після закінчення працював у газовій службі, у будівельній бригаді. Цікавився технікою, вправно ремонтував мобільні телефони та комп’ютери. Мріяв згодом відкрити власну справу по радіотехніці», — йдеться у повідомленні.

На військову службу боєць був мобілізований 27 жовтня 2024 року. Маючи відповідні знання з радіотехніки, мріяв опанувати вміння керувати дронами, навіть придбав для цього власний набір інструментів.

«Після навчання воїн був направлений до Слов’янська, згодом — до Ізюма, потім — до Черкас та Сумщини. Славко постійно тримав зв’язок з рідними. 21 грудня відбулася остання розмова: „Чекаємо на таксі…“. З цих слів мама захисника зрозуміла, що сина відправляють на бойове завдання. 24 грудня родина отримала страшну звістку про те, що В'ячеслав зник безвісти. В останній день 2024 року мама прийняла сповіщення про те, що її син загинув», — повідомили земляки героя.

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В’ячеслав Ковтонюк ще не встиг створити власну родину, не здійснив свої задуми та плани на майбутнє, їх безжально забрав ворог, війна зруйнувала його долю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць спецпідрозділу «Кракен» Олександр Забуга не вижив після важкого поранення.

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