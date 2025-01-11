Рідні виконали його останнє бажання: боєць спецпідрозділу «Кракен» не вижив після важкого поранення

Львівщина попрощалася ще з одним захисником рідної землі. У селі Верхня Рожанка провели в останню путь військовослужбовця Олександра Забугу. Під час виконання бойового завдання він отримав поранення, яке, на жаль, в’явилось для нього смертельним, повідомляє Славська міська рада.

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«Олександр народився в Одесі, у дитинстві часто приїжджав у село. За освітою чоловік був економістом. Знав 4 мови, працював перекладачем, любив вивчати історію. Брав участь у Революції гідності», — йдеться у повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення Олександр Забуга пішов на фронт добровольцем. Спочатку служив у штурмовій бригаді, потім кулеметником у спецпідрозділі ГУР «Кракен».

«25 грудня 2024 року, під час захисту територіальної цілісності України, отримав поранення. Перебував на лікуванні в лікарні Києва. Проте, на жаль, серце воїна зупинилося», — повідомили у громаді

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У героя, якому навіки 30 років, залишилися батько та мати. Олександр, додають земляки, хотів бути похованим посеред гір. Рідні виконали його останнє бажання.

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