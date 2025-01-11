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Події

Рідні виконали його останнє бажання: боєць спецпідрозділу «Кракен» не вижив після важкого поранення

20:33 11 січня 2025
Олександр Забуга

Львівщина попрощалася ще з одним захисником рідної землі. У селі Верхня Рожанка провели в останню путь військовослужбовця Олександра Забугу. Під час виконання бойового завдання він отримав поранення, яке, на жаль, в’явилось для нього смертельним, повідомляє Славська міська рада.

«Олександр народився в Одесі, у дитинстві часто приїжджав у село. За освітою чоловік був економістом. Знав 4 мови, працював перекладачем, любив вивчати історію. Брав участь у Революції гідності», — йдеться у повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення Олександр Забуга пішов на фронт добровольцем. Спочатку служив у штурмовій бригаді, потім кулеметником у спецпідрозділі ГУР «Кракен».

«25 грудня 2024 року, під час захисту територіальної цілісності України, отримав поранення. Перебував на лікуванні в лікарні Києва. Проте, на жаль, серце воїна зупинилося», — повідомили у громаді

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У героя, якому навіки 30 років, залишилися батько та мати. Олександр, додають земляки, хотів бути похованим посеред гір. Рідні виконали його останнє бажання.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув переможець «Танцюють всі!», відомий танцівник та хореограф Володимир Раков.

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