Пуховик без рукавів: чому варто купити на розпродажі

Пуховик без рукавів — річ приваблива. Та все ж багато хто сумнівається, чи потрібна вона в гардеробі та з чим її поєднувати. Але ті, хто вже мав таке пальто чи куртку, навряд чи коли-небудь відмовляться від неї.

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По-перше, такий пуховик легкий і компактний, і при цьому в ньому тепло. По-друге, це красиво і стильно. Поєднувати пуховик без рукавів можна зі светром того ж кольору або контрастного. Наприклад, із чорним пуховиком носіть білий светр і навпаки. До чорного пуховика підійде і будь-який яскравий джемпер — помаранчевий, червоний, жовтий… І навпаки, яскравий пуховик без рукавів поєднується з чорним светром.

Дуже хороший варіант — з капюшоном або високим коміром. Це зручно і комфортно.

Якщо у вас у гардеробі вже є пуховик без рукавів, на розпродажі, можливо, варто придивитися ще один — іншого кольору або фасону.

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Пуховик без рукавів підійде абсолютно всім — незалежно від фігури та віку. Важливо, звісно, вибрати той, який вам пасує. Однак не носіть пуховик без рукавів із надто об'ємними речами, щоб візуально не додати собі кілограмів.

Нагадаємо про те, що хіт зимового сезону — екошуба з довгим ворсом.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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