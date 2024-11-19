41.12 / 41.67 43.56 / 44.20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Хіт зимового сезону — еко-шуба з довгим ворсом: як і з чим поєднувати

22:26 19 листопада 2024
еко-шуба з довгим ворсом

У тренді не тільки пуховики без рукавів, а й еко-шуби, які модні вже не один рік. Багато хто впевнений, що в них взимку холодно, але все залежить від утеплювача, як і у пуховику.

Що стосується дизайну, трендова річ зимового сезону — еко-шуба з довгим ворсом, що імітує хутро лами. Така річ стане яскравим акцентом у зимовому образі.

Гарний вигляд має шубка з довгим ворсом у білому або молочному кольорі, а також у м'яких відтінках пастелі. У повсякденності вона доречна з діловим і спортивним костюмом, а також із джинсами. Така шубка чудово поєднується і з довгою вечірньою сукнею.

Варто звернути увагу на кроп-шуби з довгим ворсом. Фактично це хутряні куртки до пояса. Вони мають дуже стильний вигляд і ідеальні для тих, хто керує автомобілем, оскільки дуже зручні.

РЕКЛАМА

Однією з ультрамодних деталей є широкі лацкани.

Також дуже красиво і ефектно виглядає з таким ворсом шуба середньої довжини прямого силуету.

РЕКЛАМА

Дуже важливо правильно підібрати шапку до такої шуби. Найкраще керуватися правилом: до верхнього одягу з довгим ворсом підійде мінімалістичний головний убір.

Нагадаємо про те, що мітенки знову актуальні.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

67

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лілія Ребрик

Біль, горе, розпач: Лілія Ребрик звернулася до шанувальників

Земля та Місяць

Несподіваний прибуток та сюрпризи в особистому житті: астрологи назвали найщасливіші знаки тижня 18−24 листопада

Шоу Холостяк

Дивиться тільки на неї: мережа назвала фаворитку Холостяка

зодіак

Відпущено долею: скільки зазвичай живуть представники різних знаків зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту