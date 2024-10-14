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Стиль життя

Пуховик без рукавів: з різними водолазками та светрами щоразу ви виглядатимете по-новому

22:01 14 жовтня 2024
пуховики без рукавів

Пуховик без рукавів вже багато сезонів є трендовою річчю. Він стильний та зручний. До речі, нещодавно ми розповідали про секрети догляду за пуховиком. Такі пуховики багато в чому стали популярні завдяки голлівудським зіркам. Напевно, і ви не раз бачили на екрані телевізора, як знамениті актриси та співачки виходять із машини в такому вбранні.

Щоправда, не всі наважуються на покупку такої речі з кількох причин. Перша — сумнів щодо того, чи не буде в ньому холодно. Друга — як вписати його в гардероб, із чим поєднувати.

Стилісти пояснюють, що ця річ дуже зручна, особливо, якщо ви їздите в машині. Пуховик без рукавів не такий громіздкий, як пальто з рукавами або шуба. Він зручний і для прогулянок, але не під дощем чи снігом. Адже якщо рукави светра намокнуть, почуватиметеся дискомфортно. Крім пуховика без рукавів, у гардеробі має бути верхній одяг з рукавами.

Плюс пуховика без рукавів у тому, що з різними водолазками та светрами щоразу ви виглядатимете по-новому. Підбирати їх можна як тон, так і контрастно. Дуже важливо вибрати зручну довжину пуховика.

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Раніше Андре Тан розповів, яким має бути ідеальний пуховик у 2024 році.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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