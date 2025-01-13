У січні варто очікувати зростання цін на свинину: названо причину

Осінь 2024 року запам'яталася українцям відносно стабільними цінами на свинину, яка час від часу навіть дешевшала. Однак у січні 2025-го цей вид м'яса, очевидно, зростатиме в ціні, причина — брак свинини.

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Такого висновку дійшли аналітики Асоціації «Свиноводи України», які відзначили зростання середніх цін на живих свиней на початку 2025 року. Зокрема, вартість 1 кг живої маси свині становила від 69 до 73 гривень, що приблизно на 0,5−2,5 грн більше, ніж наприкінці грудня, а середня ціна зросла на 2,5% порівняно з показником минулого тижня — до 72 грн за кілограм.

На думку аналітиків асоціації, основним фактором впливу на ринкову ситуацію є обмеженість пропозиції свинини. Так, продажі у святковий період були досить активними і не залишили перехідних залишків, а наступні партії потребують часу, щоб дорости до звичних забійних кондицій. З цієї причини низка операторів або тимчасово зменшили обсяги реалізації живця, або зробили тимчасову паузу.

«Очікування щодо подальшої цінової динаміки нині переважно не сформовані. З одного боку, хід реалізації після завершення зимових свят традиційно сповільнився, а з іншого — звідусіль чути відгуки про обмеженість пропозиції свинини, що, ймовірно, зберігатиме ціни закупівлі на високому рівні», — наголосили в Асоціації «Свиноводи України».

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Водночас, за даними порталу Мінфін, середня ціна на деякі сорти свинини станом на 13 січня навіть нижча, ніж у грудні. Приміром, 1 кг ошийка подешевшав з 274 до 256 гривень, шашлик — з 261 до 257 гривень, підчеревина — зі 179 до 162 гривень.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Україні прогнозують падіння цін на одну групу товарів, щоправда, не раніше травня.

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Фото Pixabay

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