Чекайте до травня: експерт спрогнозував, коли овочі почнуть знижуватись в ціні

Як і попереджали експерти, ціни на продукти в Україні продовжують зростати. Зокрема, росте вартість продуктів «борщового набору».

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Морква, наприклад, вже більш ніж вдвічі перевищила рівень січня 2024 року. Про це в етері «Громадського радіо» розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За словами Пендзина, основною причиною подорожчання є неврожай 2024 року, спричинений аномальними погодними умовами. Через ці фактори Україна зібрала на 10 мільйонів тонн менше зернових, а по картоплі втрати склали близько 30%. Це позначилося на ринку овочів і призвело до зростання цін.

«У нас весь борщовий набір росте достатньо сильно, але це пов’язано з поганим врожаєм 2024 року. Насправді рік був дуже неврожайним, і це стосується не лише овочів. Україна зібрала на 10 мільйонів тонн менше зернових. Україна не добрала близько 30% по картоплі, і ми знаємо, що відбувається з ціною на картоплю», — зазначив Пендзин.

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У зв’язку з дефіцитом вітчизняних овочів, Україна все частіше імпортує овочі з-за кордону.

Вже у листопаді на полицях магазинів з'явилися імпортні овочі, які виявилися привабливішими в ціні, ніж вітчизняні.

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«Насправді ця ситуація напряму спровокована аномальними спеками, які були літом 2024 року, з надзвичайно високими температурами. В реальності овочі просто висихали на ґрунті, і як наслідок ми маємо надзвичайно низький врожай», — розповів експерт.

На думку Пендзина, ситуація з цінами на овочі, зокрема на моркву, навряд чи зміниться найближчим часом.

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«По моркві ми бачимо, що ціни ростуть, десь уже понад 30 гривень за кілограм, і цей процес буде продовжуватися. Насправді тенденція до зростання цін на овочі є традиційною для України: ми завжди збираємо овочі восени, і ціни на них завжди ростуть до приблизно травня наступного року», — прогнозує економіст.

Він також зазначив, що нинішня ситуація є особливо складною через низький врожай 2024 року.

«Цей рік є надзвичайно складним, і ціна буде рости досить потужно. Давайте будемо відверті: це триватиме, поки з відкритого ґрунту не почнуть поступати овочі нового врожаю в 2025 році. А це, ще раз кажу, не раніше, ніж у травні. Тому треба бути свідомим, що маємо ось такий ріст цін», — сказав Пендзин.

При цьому Пендзин підкреслює, що держава може впливати на ціни лише через регулювання торгових надбавок.

«Максимум, що може зробити держава, — це регулювати торгівельну надбавку. Тобто в реальності ми з вами розуміємо, що є ціна виробника, яка відповідає фактичним витратам на виробництво тієї чи іншої продукції. А є торгівельна надбавка, яку встановлює рітейл, яку продавець розраховує, визначаючи, скільки він може заробити. Обмеження торговельної надбавки до 10% убезпечує населення від спекуляцій на дефіциті», — зазначив він.

Експерт вважає, що обмеження цін на продукцію для виробників може лише призвести до зниження обсягів виробництва.

«Коли реальна собівартість продукції висока, коли витрати на одиницю продукції великі, будь-які обмеження цін призведуть до того, що виробник просто припинить її виробляти, і ми прийдемо до дефіцитів. Тому в цій ситуації, напевно, дійсно державі варто повернутися до питання обмеження торгівельної надбавки на соціально значущі продукти харчування, які сьогодні складають споживчий кошик українців», — наголосив Пендзин.

Водночас, за прогнозом провідного аналітика ІНФАГРО Максима Фастєєва, навесні можна чекати здешевлення певних видів молочної продукції.

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