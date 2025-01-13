Очолена лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко тимчасова слідча комісія з лікування та реабілітації військових домоглася збільшення видатків з держбюджету. 39,70 грн на добове харчування військовослужбовця у закладах охорони здоров'я нараховуватимуть 230,95 грн. Про це заявив народний депутат, заступник голови партії «Батьківщина», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, Валерій Дубиль.

ВІДЕО ДНЯ

«Розрахунок вартості такого харчування здійснюється на основі спеціального Каталогу продуктів, затвердженого Міноборони» , — сказав політик.

За словами політика, медустанови, де проходять реабілітацію або лікуються після поранення захисники та захисниці України, отримуватимуть відшкодування витрат на покращене харчування відповідно до поданого звіту.

«Я постійно на зв'язку з воїнами. Щотижня їжджу у відрядження на лінію фронту: Покровськ, Торецьк, Дружківка, Добропілля, Курахове, Куп'янськ, Оріхове, Лиман, Слов'янськ та інші напрямки. Відвідую наших захисників та захисниць у лікарнях по всій країні. Розумію, що повноцінний раціон не менш важливий, ніж медпрепарати чи психологічна підтримка. Реабілітація та лікування має проходити комплексно. Це моя зона відповідальності.

РЕКЛАМА

Довідково

Договори підписуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року № 1299 «Деякі питання забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації в закладах охорони здоров'я усіх форм власності та підпорядкування».

РЕКЛАМА

45

Читайте нас у Facebook