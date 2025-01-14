Власника агрохолдингу, якого розшукують за земельні махінації, захищають одіозні адвокати з орбіти ОПЗЖ

Власник агрохолдингу I&U Group Сергій Тарасов, якого вже більше року розшукує СБУ, почав кампанію з відбілювання репутації. Раніше стало відомо, що мільйонер з Кіровоградщини найняв у США лобістів-піарників, завдання яких «розповідати про корупцію в Україні». При цьому самому Тарасову повідомлено про підозру у заволодінні державними землями за допомогою корумпованих чиновників Держгеокадастру.

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Адвокати Сергія Тарасова провели пресконференцію, на якій намагались пояснили сутність справи агробізнесмена. Але, відповідаючи на питання журналістів, так і не змогли пояснити, чому Тарасов, якого оголошено в розшук, не хоче повертатися з-за кордону щоб відстоювати свою позицію.

Цікаво, що адвокати Тарасова, завдання яких розповідати про безпідставність звинувачень та корупцію силовиків, це колишні прокурори часів Януковича, а один з них — ексзахисник президента-втікача. Двоє з них пов’язані з забороненою партією ОПЗЖ — послідовниками «Партії Регіонів».

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Адвокат Олександр Гардецький — колишній прокурор декількох областей, якого у 2020 році фракція ОПЗЖ пропонувала делегувати до комісії по відбору голови САП. У той час, коли пан Гардецький очолював прокуратуру Київської області, він отримав від ЗМІ прізвисько «Пісочний прокурор», начебто за кришування незаконного видобутку піску.

Також в адвокатську команду Тарасова увійшли Анатолій Ларін та Олександр Бабіков.

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Анатолій Ларін — кропивницький адвокат та депутат міської ради від ОПЗЖ, на парламентських виборах 2019-го висувався до Верховної Ради від Кропивницького, але не пройшов. Олександр Бабіков — колишній адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича, звільнений у 2020 році з посади Першого заступника голови ДБР через конфлікт інтересів.

Цікаво, що одночасно з адвокатами, Сергія Тарасова публічно почав захищати фейковий активіст Дмитро Карп, відомий організацією проплачених мітингів. Карп представляється координатором ГО «Автомайдан Київ», але в офіційний заяві громадської організації вказано, що «Дмитро Карп та Катерина Кувіта, „лідери“ Автомайдану Київ давно в нашому Blacklist».

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