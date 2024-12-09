Масштабна земельна афера на Кіровоградщині: агробарона Сергія Тарасова вже рік розшукують правоохоронці, — ЗМІ

СБУ оголосила в розшук бізнесмена Сергія Тарасова, який має дипломатичний паспорт Литви. Наразі він виїхав за кордон на «лікування. Як пише УНН із посиланням на власні джерела, у розшук його оголосили за незаконне привласнення 12 тис. га державних земель.

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Як пише УНН, що справа бізнесмена з Кіровоградщини Сергія Тарасова, який є власником агрохолдингу «I&U Group», майже не просунулась за два роки.

З січня 2024 року мільйонер Тарасов перебуває в офіційному розшуку СБ. Проте вже рік правоохоронці не дають ніякої інформації щодо його пошуку та ходу розслідування цієї резонансної справи.

Раніше «Суспільне» повідомляло, що Сергію Тарасову інкримінується чотири статті з максимальним покаранням до 12 років позбавлення волі. Зокрема, шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі та незаконне носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

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Згідно інформації з Єдиного державного реєстру судових справ в рамках розслідування кримінального провадження № 42 023 000 000 000 248 йдеться про виведення земель сільськогосподарського призначення з державної власності.

«У період 2015−2021 років службовими особами ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області, за попередньою змовою з представниками групи компаній „I&U Group“, бенефіціаром якої є ОСОБА 5 (Сергій Тарасов), а також пов`язаних з ним осіб, за протиправною схемою здійснено виведення земель сільськогосподарського призначення з Державної власності», — зазначено в ухвалі суду.

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Загалом агрохолдинг «I&U Group» контролює 75 тисяч га землі, з ним пов’язано більше 60 підприємств, зокрема «Капітанівський цукровий завод», «Новомиргородський цукор», елеватори «Капітанівське ЗЗП», «Куцівське ЗЗП» й «Новомиргород-Агроконтракт».

За версією слідства, Тарасов залучив до оборудок підпорядкованих йому працівників земельного відділу групи компаній «I&U Group», роль яких полягала у підшукуванні осіб, на яких надалі здійснювалось фіктивне оформлення земельних ділянок на території Кіровоградської області.

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За даними джерел УНН злочинна група незаконно привласнила близько 12 тисяч (!) гектарів земель чим завдали державі збитків на понад 400 млн грн. Не гребували фігуранти справи й масовою підробкою посвідчень учасників бойових дій (АТО). З цією метою до протиправної схеми було залучено ряд приватних нотаріусів на території Житомирської, Рівненської, Дніпропетровської, Київської та інших областей, якими посвідчувались завідомо підроблені посвідчення учасників бойових дій.

Слідством також встановлено низку осіб, серед яких приватний нотаріус, інженер-землевпорядник та юристка, яка наразі знаходиться за межами України.

Сам Тарасов, згідно даних судового реєстру, «виїхав на лікування» за кордон. Як почесний консул Литовської республіки він має дипломатичний паспорт та безперешкодно може пересуватися між різними країнами. Наразі інформації від правоохоронних органів де саме «лікується» мільйонер, який оголошений в розшук в Україні, немає.

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