У Харкові спіймали винуватця скандального інциденту з «новобранцями», що втекли від ТЦК (відео)

Минулого року на Буковині сталася резонансна подія — чоловіки із сокирами напали на автівку співробітників ТЦК та СП. А у Харкові напередодні група людей заблокувала рух автівки військових, які перевозили військовозобов'язаних.

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Відповідне відео напередодні з'явилося у соціальних мережах.

Наразі обласна поліція повідомляє, що затримала харків’янина, причетного до нападу, та нагадує, що напередодні зловмисники перегородили дорогу транспортному засобу.

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«З цивільних авто вийшли двоє чоловіків та жінка. В одного з нападників був пістолет. Вони розбили скло в автомобілі працівників РТЦК та СП та почали з ними бійку», — йдеться в повідомленні.

В Харкові пошкодили автівку ТЦК та СП. Фото поліції

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В автівці ТЦК та СП вибили скло.Фото поліції

До інциденту причений 49-річний чоловік. В його автівці знайшли стартовий пістолет та набої до нього. Наразі автівку вилучили, а чоловіка затримали.

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Один із нападників був з пістолетом. Як з'ясувалося пізніше, зі стартовим. Фото поліції

В машині нападника виявили статровий пістолет та набої до нього. Фото поліції

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Інших учасників інциденту розшукують.

Нагадаємо, що раніше на Вінничині 57-річний військовозобов’язаний вдарив ножем співробітника Гайсинського РТЦК та СП — військовослужбовець опинився в реанімації.

Фото поліції

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