У Харкові спіймали винуватця скандального інциденту з «новобранцями», що втекли від ТЦК (відео)
Минулого року на Буковині сталася резонансна подія — чоловіки із сокирами напали на автівку співробітників ТЦК та СП. А у Харкові напередодні група людей заблокувала рух автівки військових, які перевозили військовозобов'язаних.
Відповідне відео напередодні з'явилося у соціальних мережах.
Наразі обласна поліція повідомляє, що затримала харків’янина, причетного до нападу, та нагадує, що напередодні зловмисники перегородили дорогу транспортному засобу.
«З цивільних авто вийшли двоє чоловіків та жінка. В одного з нападників був пістолет. Вони розбили скло в автомобілі працівників РТЦК та СП та почали з ними бійку», — йдеться в повідомленні.
До інциденту причений 49-річний чоловік. В його автівці знайшли стартовий пістолет та набої до нього. Наразі автівку вилучили, а чоловіка затримали.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Інших учасників інциденту розшукують.
Нагадаємо, що раніше на Вінничині 57-річний військовозобов’язаний вдарив ножем співробітника Гайсинського РТЦК та СП — військовослужбовець опинився в реанімації.
Фото поліції166
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