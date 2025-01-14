Податок на люксові автівки у 2025 році: хто й скільки заплатить і кому вдасться заощадити

У той час як в Україні спростили імпорт та торгівлю вживаними авто, за новий автомобіль у 2025 році доведеться віддати круглу суму у вигляді податку — 25 тисяч гривень за рік. Йдеться про податок на так звані «люксові» моделі автомобілів. 2025-го до них віднесуть автомобілі вартістю понад 3 мільйони гривень та віком до 5 років.

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Які саме моделі легкових автомобілів підпадатимуть під сплату податку, має визначити Міністерство економіки України та до 1 лютого опублікувати список. У 2024 році до цього переліку входили 184 моделі.

Усі фізичні особи, які мають автівки, що підходять під базу оподаткування, до 1 липня отримають податкові повідомлення про необхідність сплатити податок. При цьому для деяких ця сума може виявитися меншою за 25 тисяч. Так, якщо у власності виявиться авто випуску червня 2020 року, податок власник заплатить лише за 6 місяців 2025 року — 12 500 гривень.

При цьому після отримання податкового повідомлення законодавство дає 60 днів на сплату податку.

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що з 2025 року українці сплачуватимуть підвищені податки під час продажу авто: залежно від кількості продажів доведеться віддати від 10 до 23%.

Фото pixabay

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