Підвищений податок за продаж авто, мотоцикла та мопеда: хто і скільки заплатить, чому деякі мають віддати в 3 рази менше

Після підписання президентом законопроєкту щодо зростання податків № 11416-д, в Україні з 1 грудня зросли податки. Серед них виявилося і підвищення ставки військового збору до 5% під час продажу рухомого майна — авто, мотоцикла і мопеда.

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Про це повідомляє Сервісний центр МВС України, який попереджає, що податкова ставка буде різнитися в залежності від кількості проданих авто або інших транспортних засобів. Для цього протягом року власник має продати більше одного транспортного засобу.

Загалом податкові ставки під час продажу транспортного авто під час його продажу протягом року виглядають так:

продаж першого авто — 0%;

продаж другого авто — 5% вартості авто плюс військовий збір у 5%;

продаж третього та більше — 18% від вартості авто плюс військовий збір у 5%.

При продажі першого, другого автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 5% та військовий збір 5% від оціночної вартості навіть на першу операцію в році.

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Під час продажу третього і наступного автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 18% і військовий збір 5% від оціночної вартості.

Водночас, якщо продаж здійснює військовослужбовець ЗСУ, розмір військового збору для нього становитиме 1,5%, отже, під час продажу другого авто він заплатить податок у 6,5% (10% для звичайного автовласника) та 19,5% під час продажу третього (23% для решти).

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Загалом грудень виявився насиченим на різні зміни у житті українців. Про основні зміни «ФАКТИ» писали.

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