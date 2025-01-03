Торгівлю вживаними авто в Україні спростили: президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський 3 січня підписав зміни до деяких законів України щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами, що їх Верховна Рада прийняла 17 грудня 2024 року.

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Згідно з документом, продавці вживаних авто та їх частин звільняються від обов’язку:

перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби;

подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття на військовий облік (зняття з військового обліку) вживаних транспортних засобів.

Автори законопроекту у пояснювальній записці зазначали, що він має стати запорукою для виведення з тіні ринку та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки.

Довідково: з 2010 року суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю вживаними транспортними засобами, були позбавлені можливості скуповувати вживані автомобілі, з метою їх подальшого перепродажу кінцевому споживачу, без державної реєстрації на себе. Тобто вони були зобов’язані обліковувати цей автомобіль не як товар для подальшого перепродажу, а як основний засіб для власного використання. Зазначена процедура передбачає обов’язкову державну реєстрацію суб’єктом господарювання придбаного автомобіля на себе, перш ніж мати можливість його перепродати кінцевому споживачу.

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Також нагадаємо, що водночас з 1 січня 2025 року в Україні почали діяти нові правила ввезення автомобілів і деяких інших транспортних засобів. Як і раніше, не можна буде ввозити нові та вживані авто нижче стандарту «Євро-6», тобто вироблені після 2015 року, але при цьому до 1 січня 2027 року можна буде ввозити нові та старі трактори, автобуси і вантажні авто нижче «Євро-6».

Фото Pixabay

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