Екскерівника департаменту Міноборони Олександра Лієва взяли під варту з правом внесення застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду до 8 квітня взяла під варту колишнього чиновника Міноборони Олександра Лієва з правом внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень.

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Про це повідомляє «Суспільне».

Як відомо, керівник департаменту Міноборони військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександр Лієв проходить підозрюваним у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів.

За даними слідства, у жовтні 2022 року фігуранти справи уклали з Міністерством оборони контракт на постачання 100 тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва. Постачання озброєння не відбулося, попри зобов’язання розпочати їх у грудні 2022 року. Водночас Міноборони переказало постачальнику озброєнь — компанії «Львівський арсенал» — 97% суми, передбаченої угодою.

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Ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.

29 січня Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) відхилив клопотання прокурора й не обрав запобіжний захід Лієву.

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Олександр Лієв, з метою довести свою невинуватість, організував публічне проходження поліграфу. Але він обидва рази не відповів на одне й те саме питання, й поліграф не пройшов.

Як повідомляли «ФАКТИ», Лієва на поруки хотів взяти телеведучий Олександр Педан.

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