Вони уперлися ще влітку: аналітик про те, чому армія рф проти вуличних боїв у Покровську

Армія рф намагається уникнути лобових штурмів Покровська, вважає військовий аналітик Олексій Гетьман. Причина — ворог бачить, що місто досить непогано укріплене, але радіус укріплення не може бути на великій відстані від міста.

ВІДЕО ДНЯ

«Якщо просто збільшити відстань від міста на 5 км, порахуйте, наскільки має збільшитися лінія оборони. Невигідно будувати такі фортифікації, тому радіус не дуже великий, десь починається з околиць міста. Ось вони підійшли зі сходу на Покровськ, уперлися ще влітку, далі не просувалися. Ця відстань 5−7 км так і залишається зі східного напрямку. Тому ухвалено ними рішення обходити Покровськ з флангів із півночі та з півдня», — пише Гетьман.

Мета ворога, додав експерт, — вийти на трасу Покровськ — Павлоград, щоб фізично її контролювати.

«Окупанти хочуть перерізати трасу Покровськ — Костянтинівка, щоб максимально послабити наші логістичні можливості із забезпечення всім необхідним гарнізону, який веде оборону в Покровську. Ці логістичні маршрути, вони важливі не тільки для того, щоб снаряди підвозити, а й важливі для цивільного населення. Ворог знає на прикладі Курахового, https://fakty.ua/448 529 наскільки складно вести бойові дії в місті», — підсумував аналітик.

РЕКЛАМА

Раніше експерт Дмитро Жмайло назвав напрямки, на які у ворога найбільше планів.

РЕКЛАМА

130

Читайте нас у Facebook