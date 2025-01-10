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Це стратегічна висота: військовий експерт назвав напрямки, на які у ворога найбільше планів

10:22 11 січня 2025
розбомблені будинки в Україні

На Покровському напрямку, який на Донеччині для ворога є основним, він планує огинати Покровськ з західного боку. Адже місто має дев'ять основних транспортних артерій, по яких здійснюється забезпечення логістики наших Сил оборони, зазначив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

«Ворог фактично зайняв місто Курахове, ще тривають важкі бої. В більшості росіяни мають просування на ТЕС. На схід від Мирнограда росіяни намагаються перерізати трасу Покровськ — Костянтинівка. Ворог видихається, враховуючи ті величезні втрати, які він несе. Пару днів тому вони змогли окупувати населений пункт Воздвиженка».

Експерт назвав ще три важливі точки, де ворог намагається досягти успіху.

«Це Велика Новосілка, Торецьк і Часів Яр. Два останні міста фактично повністю зруйновані, там залишаються одні руїни. У Торецьку і в Часовому Яру ворог має просування. Оборона Часового Яру є стратегічно важливою, тому що це є стратегічна висота. Якщо це місто впаде, окупанти будуть далі рухатися по кряжу висот, щоб досягати більш прицільним вогнем артилерії великої агломерації міст Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ і інші міста», — розповів Дмитро Жмайло.

Раніше генерал Микола Маломуж розповів про тактику рф в Донецькій області.

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