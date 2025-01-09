На захоплення Покровська путіну може не вистачити часу: експерти про те, як зміна влади у США вплине на війну в Україні

Інтенсивність бойових дій у війні в Україні значно зросте у 2025 році. До початку президентства Дональда Трампа у США росія та Україна намагаються добитися кращих позицій, щоб мати важелі під час можливих переговорів. Початок президентства Трампа можна порівняти з політичним штормом, який, як очікується, пронесеться по всьому світу з 20 січня, — з наслідками для міжнародної політики, які вже відчуваються, пише t-online.de.

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«Трамп вже всюдисущий. Світова економіка побоюється нових американських імпортних тарифів, тоді як країни Європи обговорюють збільшення витрат на оборону та більшу незалежність від США в питаннях політики безпеки. І останнє, але не менш важливе: Панама, Канада та Гренландія повинні відреагувати на заяви майбутнього президента США про те, що він хоче включити нові території до складу США», — пише видання.

Однак, йдеться у статті, зміна влади у США має ще відчутніший вплив на війну в Україні. Ні москва, ні Київ не знають, чого очікувати від майбутнього президента США, Трамп є непередбачуваним для обох сторін: від нього можна очікувати чого завгодно — від розширення американської підтримки України до скасування американської допомоги у вигляді озброєнь. Прямим наслідком цієї невизначеності є те, що на початку року росія та Україна збільшили інтенсивність бойових дій на фронті, щоб покращити свої позиції для можливих переговорів.

Ще до своєї інавгурації республіканець регулярно намагається вплинути на поточні кризи своїми заявами. Під час передвиборчої кампанії у США 78-річний президент заявляв, що може покласти край війні в Україні протягом 24 годин. Однак він досі залишав відкритим питання про те, як він має намір посадити путіна за стіл переговорів. Днями він знову лише озвучив перспективу зустрічі з російським президентом, не уточнивши часових рамок переговорів.

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«Я знаю, що путін хотів би зустрітися», — сказав новообраний президент США.

Однак ясно одне: США мають вплив на війну, що триває в Україні. Українська армія залежить від американської допомоги зброєю, і Трамп може використати цей важіль, щоб змусити президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

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Однак путін у минулому також часто демонстрував, що поважає військовий потенціал США. І тому кремль повинен також планувати сценарій, за яким майбутня адміністрація США розширить свою участь в Україні, якщо путін образить Трампа і відкине американські спроби посередництва. Таким чином, Трамп і його непередбачуваність є як загрозою, так і можливістю для росії та України.

Як наслідок, росія та Україна наразі працюють над тим, що мають у своїх військових руках. Обидві воюючі сторони зацікавлені в тому, щоб покращити свої позиції в разі проведення переговорів і заморожування нинішньої лінії фронту. Це єдине пояснення того, чому українська армія розпочала новий наступ на Курщині.

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Тестування ділянок фронту, безумовно, має сенс з погляду України. Мета очевидна: Київ хотів би виявити слабкі місця в російській обороні, щоб мати можливість досягти великих територіальних здобутків за допомогою атак з найменшими можливими втратами. Зрештою, якщо Україні вдасться завоювати нові частини росії, вона зможе обміняти їх на території, завойовані рф, якщо відбудуться переговори. Водночас метою є продовження тиску на путіна, який вже понад п'ять місяців не може повернути собі частину Курщини.

Але росія також має мету окупувати якомога більше української території, перш ніж війну можна буде заморозити.

Тому путін зараз тягнеться до найбільшого шматка пирога, до якого він, ймовірно, зможе дістатися найближчим часом, — Покровська. Російське військове керівництво сподівається, що Україна покине місто, як тільки виникне загроза оточення. Але не зрозуміло, чи станеться це насправді. Покровськ міг готуватися до наступу місяцями, і оборона міста добре облаштована. Тут Україна може змусити російських окупантів воювати з великими втратами, і бій може затягнутися на місяці. Це ставить путіна перед дилемою, йдеться у статті. З одного боку, в останній час він направляв численні хвилі піхоти проти українських ліній оборони, незважаючи на втрати, і росія тепер також змушена економити на своїх силах. З іншого боку, захоплення Покровська може зайняти час, якого у кремлівського лідера не вистачить — особливо з огляду на можливі переговори й повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Раніше «ФАКТИ» писали, що бойові дії на території рф дедалі більше стають політичною проблемою для путіна.

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