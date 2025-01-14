ВПО зможуть отримати субсидію на оренду житла: що потрібно й коли можна буде оформити

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) не тільки отримують субсидію на оплату комунальних послуг в житлі, що орендується, але й зможуть отримувати субсидію на оренду житла. Новий механізм почне працювати вже з 29 січня.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє телеграм-канал «Уряд online», який зазначає, що це є частиною програми «Зимової підтримки». Новий механізм розпочне роботу з 29 січня, і є час до цього підготуватися.

Отримати субсидію на оплату оренди житла можна за наявності офіційного договору оренди житла та подання заяви до ЦНАПу або Пенсійного фонду. При цьому для призначення субсидії необхідно відповідати критеріям:

відсутність власного житла в регіоні, в який переїхали, або наявність житла площею менше ніж 13,65 м² на кожного члена сім'ї;

житло сім'ї знищене або пошкоджене та стало непридатним для проживання;

сім'я витрачає понад 20% свого доходу на оренду;

ті, хто не отримує допомоги на проживання як ВПО;

сім'я не є учасником програми «Притулок»;

сім'ї з низьким доходом, якщо середній дохід на одну особу становить менше двох прожиткових мінімумів (5 840 грн), такі сім'ї можуть претендувати на велику субсидію.

Сума самої субсидії буде розраховуватися, виходячи з таких критеріїв, як дохід та кількість членів сім'ї, максимальна вартість оренди житла в конкретному регіоні.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що, крім субсидії на оплату оренди житла, ВПО можуть отримати від держави тимчасове житло.

РЕКЛАМА

Читайте нас у Facebook