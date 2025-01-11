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Суспільство та люди

Не менше ніж 6 квадратних метрів на особу: що слід знати ВПО, які отримують тимчасове житло від держави

21:03 11 січня 2025
тимчасове житло від держави

Набрала чинності постанова Кабміну, якою були врегульовані окремі питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та інших категорій соціально незахищених верств населення. Що саме змінилось, розповіли юристи.

«Тепер розширено коло суб'єктів, які мають право на забезпечення житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання. Зокрема, окрім ВПО, до таких осіб тепер належать і інші соціально незахищені верстви населення (наприклад, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю незалежно від того чи є вони ВПО тощо)», — повідомляють фахівці.

Також деталізовано, хто має право на першочергове забезпечення житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання.

«Це сім’ї з неповнолітніми дітьми, у тому числі батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, які виховують дітей з числа ВПО, прийомні сім’ї, в яких виховуються діти з числа ВПО, сім’ї опікунів, піклувальників, які є ВПО разом із дітьми. Крім того, це особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є ВПО, сім’ї з дитиною з інвалідністю, вагітні жінки, особи, які досягли пенсійного віку, особи, які втратили працездатність, особи з інвалідністю, багатодітні сім’ї, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після звільнення, люди похилого віку та особи з інвалідністю з числа ВПО, які отримують соціальну послугу підтриманого проживання або потребують її отримання», — йдеться у повідомленні.

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За словами юристів, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються громадянам з розрахунку не менше ніж: 6 кв. метрів на одну особу — для кімнат гуртожитку, багатосімейних (комунальних) квартир; 13,65 кв. метра на кожного особу, але не менше ніж 35,22 кв. метра на сім’ю, у тому числі коли сім’ї складається з однієї особи, — для квартир (будинків) для індивідуального проживання.

«До заяви про надання тимчасового житла потрібно додати копії документів про підтвердження набуття першочергового права на забезпечення житловим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання. Заява про взяття громадянина на соціальний квартирний облік подається до ЦНАП за місцем проживання/перебування заявника», — нагадують юристи.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як отримати субсидію на оренду житла.

Читайте також, як придбати житло в іпотеку: скільки коштує, де купити, під який відсоток і на який термін.

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