Чи може розраховувати на субсидію сім'я, яка мешкає в орендованому житлі: роз'яснення Мінсоцполітики

Українці, в тому числі й ВПО мають право на житлову. субсидію, якщо проживають й в орендованій квартирі. Втім, варто пам'ятати, що субсидія не може бути призначена одночасно і за місцем реєстрації, і за місцем фактичного проживання.

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В Міністерстві соціальної політики зазначають, що допомогу при проживанні в орендованому помешканні призначають одному із членів домогосподарства. Для цього потрібен договір про оренду. Виключення — внутрішньо переміщені особи, для яких наявність договору не є обов'язковою. Цій категорії громадян потрібно лише подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України, який опікується питанням субсидій. Заяву можна подавати як особисто у відділенні ПФУ, так і онлайн на порталі Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що нещодавно уряд схвалив впровадження експериментальної програми щодо надання державної допомогу ВПО на оренду житла, яка не обмежуватиме право переселенців на отримання субсидії на оплату послуг ЖКГ. Її призначатимуть, якщо статки родини перевищуватимуть обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30% сукупних доходів домогосподарства. Якщо доходи родини не перевищують двох прожиткових мінімумів на одну особу (5840 гривень), то субсидія може бути і більшою.

Також варто пам'ятати, що з початком опалювального сезону українцям автоматично перераховують у бік збільшення розміри житлових субсидій, оскільки до платіжки додалася ще й платня за опалення. Про розмір субсидії, яку отримує домогосподарства, можна дізнатися на сторінці заявника на порталі ПФУ в розділі «Моя субсидія».

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Субсидії за жовтень громадяни отримають у листопаді. Зазначимо, що субсидії обчислюють від початку опалювального сезону — з 16 жовтня. Вона «покриє» два тижні другого осіннього місяця.

Якщо людина ще не подавала заяву на субсидію, то це можна зробити і зараз. У випадку, якщо заява буде надіслана до 30 листопада, то субсидію призначать з початку опалювального сезону — з 16 жовтня. Якщо з 1 грудня і пізніше — то з місяця подання заяви.

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Зробити це можна особисто у сервісному центрі ПФУ; надіслати поштою на адресу територіального органу Фонду; онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Раніше юристи розповідали, як подати заяву на отримання субсидії переселенцям, які винаймають житло, зазначаючи, що це можна буде робити з кінця січня 2025 року.

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Фото Pixabay

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