У США пограбували будинок зіркового хокеїста НХЛ (фото)

Будинок триразового чемпіона НХЛ та дворазового чемпіона світу 38-річного російського нападника «Піттсбург Пінгвінз» Євгена Малкіна в елітному передмісті Піттсбурга зламано та пограбовано, повідомляє СBS з посиланням на KDKA-TV. Раніше в маєток сім'ї зірки НХЛ пробрався «нахабний злодій» .

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«Задні двері будинку Малкіна були вибиті, і в момент злому сигналізація та камери вимкнулися. Його сейф також відчинили.

Того ж дня о 16:00 «Пінгвінз» мали зіграти проти «Оттава Сенаторз», а дзвінок до служби порятунку надійшов через кілька годин", — інформує поліція.

Сума збитків не повідомляється. Відомо лише, що зловмисники вкрали три чемпіонські персні за перемоги росіянина з «пінгвінами» у Кубку Стенлі у 2009, 2016 та 2017 роках.

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Чемпіонські персні за перемоги "Піттсбурга" у НХЛ

Поліцейські, які працюють над пограбуванням Малкіна, підозрюють, що до цього злочину може бути причетна банда, яка грабує зірок хокею (зокрема, у листопаді обнесли чеського голкіпера Алеса Стежку).

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Сам Малкін, який тільки-но повернувся на лід після травми, підтвердив факт пограбування.

«Новина про пограбування мого будинку — не качка. Але подробиці я вам повідомити поки що не можу. Наразі триває розслідування», — цитує хокеїста «Матч-ТВ».

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В одному зі своїх інтерв'ю Євген розповідав, що у 2008 році віддав за будинок близько 1,5 млн доларів. Передмістя Піттсбурга Сеуїклі — елітний район і має великий попит у зіркових хокеїстів і легенд «Піттсбург Пінгвінз». Серед сусідів Малкіна — Маріо Лем'є та Сідні Кросбі.

2008 року Євген Малкін купив будинок за 1,5 млн доларів

Додамо, що один із найрезультативніших хокеїстів в історії ліги (34-е місце) Євген Малкін став 48-м гравцем НХЛ, який забив 500 голів за кар'єру, і другим росіянином, що досяг цієї межі після Олександра Овечкіна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у триразового олімпійського чемпіона вкрали всі медалі Ігор.

Фото NHL та із соцмереж

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