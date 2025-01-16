Моє улюблене імʼя: популярний музикант вперше став батьком

Популярний співак, колишній учасник гурту «Время и Стекло» Позитив (Олексій Завгородній) вперше став батьком. Його дружина, танцівниця Юлія Сахневич, народила доньку. На своїй сторінці у соціальній мережі Олексій повідомив, що дівчинку назвали Марія. Нагадаємо, пара познайомилася під час зйомок популярного шоу «Танці з зірками», де Олексій та Юля танцювали разом. Вони одружилися влітку 2024 року.

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«Марія Олексіївна, — підписав світлину з дружиною та донькою Олексій. — Ласкаво просимо в цей божевільний світ».

Позитив з дружиною та донькою

Раніше музикант зізнавався, що він планує бути присутнім при пологах дружини.

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Шанувальники та колеги привітали молодого батька та побажали здоровʼя донечці та дружині.

«Вітаю, думаю, шо воно так радісно в душі», — поділився співак Антон Веллбой.

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«Вітаю, моя мила, — привітала свою колегу танцівниця Ілона Гвоздьова. - Здоровʼя і щастя. Почався прекрасний, новий період життя».

«Нарешті батьку!!! - відгукнувся на новину актор Дмитро Ступка, який мешкає у США. — Оце кайф! Донька — це поцілунок Бога! Від щирого серця вітання тобі і дружині».

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«Імʼя улюблене моє — Маша», — написала співачка та колишня учасниця «Время и Стекло» Надя Дорофєєва.

Раніше стало відомо, що зірка «Сватів» вдруге стане мамою.

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