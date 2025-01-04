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Вагітна Ганна Кошмал шокувала визнанням і… стійкою на голові (фото)

18:49 4 січня 2025
Акторка Ганна Кошмал каже, що не збирається народжувати взимку&nbsp;— Фото: instagram.com/smorkovkina

Популярна акторка, зірка «Сватів» Анна Кошмал стане мамою вдруге. Животик у вагітної знаменитості вже доволі суттєвий, хоча вона перебуває не на 9 місяці вагітності та взагалі не збирається народжувати взимку.

«Багато хто бачить мене, думає, що мені в січні вже народжувати. Але скажу вам ніт — зимою цього не станеться. Допомагаю своєму тілу впоратись з навантаженням, як можу», — запевнила вона.

Деякі фоловери акторки стали висловлювати припущення, що Анна чекає відразу на двійню або й на трійню, раз живіт великий, а народжувати ще не скоро. Інші певні, що жінка чекає на хлопчика, тому так сильно поправилася.

Зірка виклала в мережу відео, де спочатку розминається на килимку. А потім, попри чималий живіт, робить стійку на голові.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно відома українська кулінарка Ліза Глинська народила двійню. Наразі кулінарка «відчуває сили та бажання» ділитися своїм щастям, бо час для цього настав. В Instagram вона виклала відеоролик, де показала фото з малечею та зібрала свої фотографії, зроблені під час вагітності.

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Фото: instagram.com/smorkovkina

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