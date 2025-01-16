Не виконали наказ вчинити самогубство: що пишуть західні ЗМІ про долю двох північнокорейських солдатів, захоплених Україною

Двох північнокорейських військових, взятих у полон українськими бійцями, поки що ні росія, ні КНДР не визнали своїми, тоді як Південна Корея може прийняти їх як перебіжчиків. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий передати їх в обмін на повернення військовополонених, утримуваних у росії. Але майбутнє двох поранених «солдатів Кіма» далеке від визначеності.

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«Для тих північнокорейських солдатів, які не бажають повертатися, можуть бути інші варіанти, — сказав Зеленський. — Зокрема, тим, хто висловить бажання наблизити мир, поширюючи правду про цю війну корейською мовою, буде надана така можливість».

У своїх інтерв'ю, показаних у відеоролику, що супроводжує допис Зеленського, один з двох чоловіків сказав, що хоче повернутися до Північної Кореї, тоді як інший спочатку сказав, що хоче залишитися в Україні, але пізніше додав, що повернеться додому, «якщо буде потрібно», пише The Guardian.

Один з чоловіків, розмовляючи з українським урядовцем через перекладача, заявив, що не знав, що буде воювати у війні з Україною, додавши, що його командири сказали йому, що це «просто навчання».

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Південнокорейський депутат Лі Сонг Квен заявив, що близько 300 північнокорейських солдатів були вбиті й 2700 поранені з моменту їхнього розгортання у рф наприкінці минулого року.

«Розгортання північнокорейських військ в росії, як повідомляється, розширилося, включивши Курську область, і, за оцінками, втрати серед північнокорейських військ перевищили 3 000 осіб», — сказав Лі Сонг Квен журналістам.

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Багато чого буде залежати від того, що ці чоловіки розповіли українській стороні наодинці, якщо взагалі щось розповіли. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин публічно не заявляв, що його солдати воюють на боці росії в рамках угоди про взаємну оборону, укладеної з російським президентом путіним у червні минулого року.

Повернення до Північної Кореї двох солдатів, чиї обличчя транслювалися по всьому світу, з війни, в якій режим не визнає своєї прямої участі, може поставити чоловіків та їхні сім'ї в небезпеку, оскільки влада прагне гарантувати їхнє мовчання. Їх також можуть допитати про те, чому вони, очевидно, не виконали наказ уникнути полону, підірвавши себе.

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«Примітно, що записки, знайдені у загиблих солдатів, вказують на те, що північнокорейська влада тиснула на них, щоб вони вчинили самогубство або підірвали себе перед захопленням», — сказав Лі.

«Незрозуміло, чи буде Північна Корея вважати двох захоплених солдатів своїми, враховуючи відмову москви і Пхеньяна офіційно визнати, що північнокорейські війська були розгорнуті на території росії, — сказав Ітан Хі-Сок Шин, юридичний аналітик сеульської неурядової організації „Робоча група з питань правосуддя перехідного періоду“. — Водночас рф може заявити про них як про своїх і передати їх Північній Кореї після того, як їх обміняють на українських військовополонених».

Раніше експерти зазначали, що під Курськом «солдати Кіма» воюють, не рахуючись з втратами та ігноруючи удари дронів.

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