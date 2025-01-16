42.02 / 42.67 43.34 / 44.08
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У росії немає можливості щодня використовувати у війні 300 літаків: експерт назвав кількість боєздатних літаків ворога

19:43 17 січня 2025
Літак ВКС росії

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап, який пояснював, як Україна може використовувати літаки Mirage 2000-F, днями заявив, що рф має можливість використовувати 200−250 літаків у війні проти України. А інформація про загальний авіафлот росії у розмірі близько 1 400 одиниць включає, наприклад, Ан-2, які зберігаються на «кладовищі» літаків.

«Ця цифра у 1 400 літаків узята з бухгалтерських звітів. У росії немає можливості щодня використовувати у війні 300 літаків. Якщо перераховувати, чим вони користуються, й що вони експлуатують, зовсім інша кількість. У кращому випадку цифра з використання буде на рівні не більше ніж 200−250, які на крилі. Те, що вони всі одночасно не літають — факт», — каже Костянтин Криволап.

Криволап додав, що у рф давно відійшли від експлуатації МіГ-29 і Су-27, їх підтримують, щоб передати Північній Кореї.

«У реальному житті цієї авіації перебуває десь на рівні 220−250 працюючих машин. Стратегічна авіація — це фактично 13 Ту-160, 3 або 4 стоїть на модернізації. Це десь на рівні 20−22 Ту-95МС, десь на рівні 25 плюс-мінус пара літаків Ту-22М3. Й ще Су-25, штурмовики, їх залишилося десь на рівні 60−70 штук, але вони дійсно відпрацювали вже все, що можна було відпрацювати», — резюмує експерт.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що авіаексперт Валерій Романенко вважає, що росіяни очікують на похолодання, щоб завдати нам максимально дошкульного ракетного удару.

РЕКЛАМА

9

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 2025 рік&nbsp;— Найщасливіші дні у 2025 році

Запам'ятайте цю дату: астрологи назвали найщасливіші дні 2025 для всіх знаків Зодіаку

Порошенко

«Кому війна, а кому куртка Loro Piana за 18400 євро»: експерт дорікнув Порошенку за кричуще дороге вбрання

подорожчання Vodafone

Знову подорожчання: Vodafone анонсував ще два підвищення цін за послуги, одне з них уже з 18 січня

Принцеса з обручкою Діани

Принцеса Уельська перестала носити обручку: що сталося

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту