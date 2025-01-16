В Україні, де раніше повідомлялося про епідемію кашлюку, з 2026 року обов’язковим може стати щеплення проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), яке здійснюватимуть у 12−13 років. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

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«Щеплення проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), перехід на комбіновані вакцини та зміна схем вакцинації за віком. Міністерство охорони здоров'я України ініціює зміни до Національного календаря профілактичних щеплень з 2026 року. Серед основних: введення до календаря вакцинації проти ВПЛ; перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ); зміна схеми вакцинації проти вірусного гепатиту В; перегляд віку для вакцинації БЦЖ та КПК; застосування комбінованих вакцин», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що зміни розроблені з урахуванням міжнародних рекомендацій та базуються на основі позиції Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

«Вакцина (проти папіломовірусу. — Авт.) захищає від тих типів раку, що викликані онкогенними типами вірусу. Запровадження цієї вакцини буде суттєво впливати на показники захворюваності раку шийки матки, який для України є достатньо широкою проблемою», — зазначив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Передусім вакцинація проти ВПЛ буде стосуватися дівчат віком від 12 до 13 років і буде разовою. Для тих, кому вже більше 14 років, то для них щеплення проти ВПЛ буде рекомендованим.

Як писали «ФАКТИ», раніше МОЗ України оновило рекомендації щодо вакцинаці проти COVID-19.

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