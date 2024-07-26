Медики заявляють про епідемію кашлюку в Україні: що важливо знати

В Україні, де раніше дозволили відкривати лікарняні листи дистанційно, зросла захворюваність на кашлюк. Про це повідомив лікар-імунолог, кандидат медичних наук Андрій Волянський.

ВІДЕО ДНЯ

«Кашлюк. Епідемія почалася. ЦГЗ виклав дані інфекційної захворюваності за червень. Очікували на підйом кору в поточному році, але поки що маємо епідемію кашлюку. Щось схоже відбувається у ЄС та Великій Британії. Що важливо? Зафіксовано майже 5 тисяч випадків за 6 місяців, але реальна кількість набагато вище, бо кашлюк в Україні у дорослих не діагностують (ніколи не діагностували). Наприклад, у Великій Британії за 5 місяців 2024 року на кашлюк захворіло 3542 дитини віком 0−14 років і 4057 людей 15+. Клінічні прояви кардинально різні: у дітей, особливо молодшого віку, це важкі приступи спазматичного кашлю вночі, у дорослих зазвичай сухий тривалий кашель», — повідомив він.

За словами Волянського, кашлюк — вакцинокерована інфекція, але післявакцинальний захист нетривалий, декілька років.

«Тому потрібно вакцинувати підлітків та дорослих. Коли? Коли зменшується нижче захисного рівень антитіл. Як це виявити? Достатньо простим кількісним тестом ІФА. Чим щепити? Вакцина Бустрикс (АаКДП). За нашим календарем ОСТАННЄ щеплення проти кашлюку робиться в півтора роки. Все. Потім лише за власним бажанням за власні кошти. Це маячня, ідіотизм авторів наказу. Дітей, старших за 18 місяців, та підлітків необхідно щепити ще 1−2 рази, наприклад у 6 та 16 років», — написав лікар.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно заголовки багатьох ЗМІ почали лякати новим японським вірусом, від якого раптово помирають люди.

РЕКЛАМА

124

Читайте нас у Facebook