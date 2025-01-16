«Маг» для Дів та «Коханці» для Стрільців: прогноз карт Таро на п'ятницю, 17 січня

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на п'ятницю, 17 січня 2025 року. Поради карт допоможуть зрозуміти, як впоратися з поточними викликами, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Шістка Жезлів

Козероги зможуть насолодитися заслуженою перемогою. Щоправда, слід не забувати, що попереду ще багато роботи.

ВОДОЛІЙ — Десятка Денаріїв

Водоліїв чекає успіх у фінансових та сімейних питаннях. Це слушний момент для зміцнення зв'язків з близькими.

РИБИ — Паж Мечів

Риби можуть зіткнутися з конфліктами, які вимагатимуть проникливості та такту. Не треба боятися казати правду.

РЕКЛАМА

ОВЕН — Верховний Жрець

Овнів чекає гармонія та емоційна стабільність. Це слушний момент для навчання та самопізнання.

ТЕЛЕЦЬ — Четвірка Жезлов

Завтра Тельці зможуть насолодитися плодами своєї праці та зміцнити стосунки з близькими. Це вдалий день для святкування успіхів.

РЕКЛАМА

БЛИЗНЮКИ — Сімка Жезлів

День вимагатиме від Близнюків рішучості та стійкості перед конкуренцією. Головне — зберігати впевненість та діяти стратегічно.

РАК — Десятка Жезлов

Раків день може змусити переглянути свої очікування та знайти новий підхід до старих проблем.

РЕКЛАМА

ЛЕВ — Двійка Денаріїв

Левам потрібно зберігати баланс між роботою та особистим життям. Потрібно не переоцінювати свої сили.

ДІВА — Маг

У Дів день буде часом для прояву інтелектуальних здібностей та втілення сміливих ідей. Завтра вони матимуть змогу реалізувати задумане.

ТЕРЕЗИ — Трійка Мечів

У Терезів розум може взяти гору над почуттями. Може виникнути потреба зробити важкий вибір, який принесе їм свободу від токсичних стосунків.

СКОРПІОН — П'ятірка Денаріїв

Скорпіонам треба пам'ятати про важливість терпіння в складні часи. Потрібно вірити у свої сили та чекати на покращення.

СТРІЛЕЦЬ — Коханці

Стрільців чекають емоційні переживання та, можливо, романтичні відкриття. Не варто боятися відкривати свої почуття та приймати важливі рішення.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали кар'єрний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2025 рік.

329

Читайте нас у Facebook