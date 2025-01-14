«Шістка Жезлів» обіцяє тріумф Тельцям, а «Вежа» передбачає Левам несподіваний поворот: Таро-прогноз на 15 січня

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 15 січня 2025 року, інформує slovofraza.com.

КОЗЕРІГ — Туз Денаріїв

Козерогів чекає успіх у професійних справах. Цього дня можливе отримання фінансового прибутку та укладання вигідних угод. Можна зайнятися стратегічним плануванням майбутнього.

ВІДЕО ДНЯ

ВОДОЛІЙ — Паж Денаріїв

У Водоліїв відкриються нові перспективи у кар'єрі чи фінансовій сфері. Їм може надійти цікава пропозиція. Цього дня варто скористатися шансами, які надасть Всесвіт.

РИБИ — Туз Кубків

Риб чекають радість, любов і нові починання. Вони можуть зустріти когось, хто принесе у їхнє життя світлі почуття. День підійде для вираження своїх почуттів.

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ОВЕН — Четвірка Кубків

Овнів чекає розчарування чи вичерпаність. Потрібно постаратися знайти нове джерело натхнення та зосередитись на тому, що дійсно важливо.

ТЕЛЕЦЬ — Шістка Жезлів

Тельці мають тріумфальний день і визнання їхніх заслуг. Цього дня для них важливо зберігати скромність та не забувати про тих, хто їм допомагав. День також сприятливий для цілепокладання.

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БЛИЗНЮКИ — Сонце

Близнюків чекає успіх у особистому житті та професійній сфері. Вони можуть отримати пропозицію, яка відкриє перед ними нові обрії. Їм варто виявити рішучість.

РАК — Паж Мечів

Раки можуть дізнатися про щось, що допоможе їм краще розібратися в ситуації. Потрібно бути обережними, щоб не потрапити до мережі порожніх розмов та тримати свої слова під контролем.

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ЛЕВ — Башта

Левів чекає час змін. У них відбудуться несподівані події у професійній чи особистій сфері, які можуть вибити з колії. Ці зміни призведуть до нових можливостей та змусять переглянути плани.

ДІВА — Четвірка Жезлів

Дів чекає день, повний спокою, стабільності та приємних моментів. Вони зможуть насолодитися спілкуванням із близькими та зміцнити стосунки.

ТЕРЕЗИ — Смерть

Терезів чекає час трансформацій та очищення від непотрібного. Потрібно не бояться прощатися з тим, що більше не приносить користі та відкрити двері для нових можливостей.

СКОРПІОН — Лицар Кубків

Скорпіонів чекають нові знайомства, прояв доброти та інтуїтивного розуміння оточуючих. Цього дня можливі приємні сюрпризи.

СТРІЛЕЦЬ — Сімка Кубків

Стрільцям потрібно остерігатися зайвої довірливості та ілюзій. Не треба поспішати із рішеннями. Варто добре все зважити і тримати розум відкритим.

Раніше «ФАКТИ» писали, на що чекати від першої повні 2025 року і кому зі знаків зодіаку воно піде на користь.

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