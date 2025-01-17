Принцеса Уельська перестала носити обручку: що сталося

Майбутня королева Великобританії більше не збирається сидіти вдома. Завдяки довгоочікуваній ремісії, про яку вона повідомила після візиту до лікарні, Кейт Міддлтон відтепер не ховається від цікавих очей.

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Напередодні відвідавши Королівську лікарню Марсдена, принцеса Уельська оприлюднила заяву, яка ощасливила не лише британців. За словами Кейт Міддлтон, у якої торік діагностували рак, хвороба нарешті відступила. Ремісія стала найочікуванішою новиною для всіх фанатів чарівної представниці Британської королівської сім'ї. Багатодітна мама пообіцяла й надалі стежити за своїм здоров'ям. І тепер вона отримала можливість повернутися до королівських обов'язків, важливою частиною яких, як і раніше, є благодійність.

Фактично дружина принца Вільяма повідомила початок нового життя. Цьому безцінному подарунку вона багато в чому завдячує лікарям Марсденівської лікарні.

До речі, поява Кетрін на публіці не обійшлася без «скандалу». Так, з пальця жінки знову зникло легендарна обручкапринцеси Діани з овальним цейлонським сапфіром в оточенні 14-ти діамантів. Про цю деталь ЗМІ писали і раніше, але саме тепер, коли принцеса закінчила курс лікування, всіх зацікавила дана деталь.

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Легендарна обручка

Найчастіше розкішну «штучку» навіть називають обручкою Кейт, адже вона практично не розлучалася з цією прикрасою.

Звичайно, недоброзичливці почали «розганяти» зраду, що йдеться до розлучення, проте обговорення в Мережі показало, що це зовсім не так. Виявилося, що за час лікування принцеса втратила у вазі, тому і зняла перстень.



«Справа точно не в розлученні, просто для лікарні обручка занадто химерна»; «Напевно, боїться втратити обручку, вона ж ціни не має», — пишуть обізнані із ситуацією користувачі в соціальних мережах.

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До того ж, нагадаємо, нещодавно принцеса Уельська отримала нові привілеї та повноваження, і навряд чи Чарльз III пішов би на такий крок, якби не був впевнений у міцності шлюбу свого старшого сина.

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