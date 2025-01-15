Життя покращується: принцеса Уельська поділилася важливою новиною про стан свого здоров’я

Дружина принца Вільяма, принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка нещодавно отримала повноваження, яких не було навіть у принцеси Діани, відвідала вчора, 14 січня, Королівську лікарню Марсден, де проходила лікування від раку.

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Після цього у соцмережах вона повідомила про ремісію (значне ослаблення або зникнення ознак хвороби).

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«Це полегшення, що зараз настала ремісія, але я, як і раніше, зосереджена на одужанні. Будь-кому, хто пережив онкологічний діагноз, потрібен час, щоб пристосуватися до нового життя. Однак я з нетерпінням чекаю на наступний рік», — написала вона.

Кейт Міддлтон подякувала співробітникам, за турботу та професіоналізм, і всіх шанувальників — за підтримку.

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«Я щиро дякую всім, хто був разом зі мною та Вільямом, поки ми проходили через все це», — написала вона.

Кейт зазначила, що їй потрібен час, щоб прийняти свій діагноз, але зараз вона з оптимізмом дивиться у майбутнє.

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Зазначимо, що у січні 2024 року стало відомо, що Кейт Мідлтон перенесла операцію на черевній порожнині. Подробиць не повідомлялося, а сама Кейт довгий час зникла з публічного поля. Через це в мережі з'явилося багато конспірологічних теорій, в яких люди гадали, що ж відбувається з принцесою Уельською.

Нарешті у березні принцеса звернулася, розповівши, що лікується від раку — подробиць про свій діагноз ні тоді, ні пізніше вона не повідомляла. Восени Кейт розповіла, що успішно завершила курс хімієтерапії і поступово повертатиметься до своїх офіційних обов'язків.

Вона також відзначила підтримку чоловіка, принца Вільяма, та їхніх трьох дітей у цей непростий період. Сам Вільям, батько якого, король Чарльз III, також зараз бореться з онкологічним захворюванням, говорив, що останній рік став «найважчим» у його житті.

Нагадаємо, експерти пишуть, що пильні королівські фанати скоро побачать більш стримані прояви зв'язку Вільяма і Кейт, стануть королем та королевою. На офіційних заходах вони будуть дотримуватись традиційних королівських протоколів покійної королеви Єлизавети II.

Фото: https://www.instagram.com/p/DE0BZyJN1kt/

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