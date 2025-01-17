Китай та Індія вже не врятують: цілій галузі російської економіки прогнозують банкрутство

Нещодавно США ввели черговий пакет санкцій проти росії, якими може бути завдано смертельного удару по експорту російської нафти. А тим часом прийняті раніше санкції з боку Євросоюзу про обмеження експорту російського вугілля, можливо, поставлять на коліна вугільну галузь росії вже в 2025-му році.

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Як стверджує сайт Investing.com, експортні ціни на російське вугілля знизилися до 60−87 доларів за тонну енергетичного і 118−121 долара коксівного вугілля. Це найнижча ціна за багато останніх місяців.

Падіння цін викликане зростанням власного видобутку зі зниженням експорту вугілля до Китаю та Індії, які стали основними покупцями російського твердого палива, а також проблемами з логістикою та санкціями. Так, Китай планує збільшити видобуток на 1,5% 2025 року, а імпорт знизити на 1,9%. Індія запроваджує імпортні квоти, що обмежує постачання з росії. При цьому російський експорт вугілля за січень-листопад 2024 року скоротився на 9% до 179,6 млн тонн. Зазначимо, що, за даними російських чиновників, у 2023 році експорт становив 213 млн тонн.

Російські вугільні компанії працюють із мінімальною рентабельністю, надаючи покупцям дисконти через санкційні ризики. У 2025 році компанії, ймовірно, скоротять інвестиції, а невеликі гравці можуть зіткнутися з банкрутством. Ще влітку 2024 року стверджувалося, що 52% вугледобувних підприємств росії працюють зі збитками, тобто банкрутами може стати щонайменше половина підприємств галузі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що санкції, які запроваджує США проти росії, вартують економіці країни-агресорки мільярди доларів щомісяця.

Фото з відкритих джерел

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