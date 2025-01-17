42.09 / 42.66 43.35 / 44.08
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Китай та Індія вже не врятують: цілій галузі російської економіки прогнозують банкрутство

14:22 18 січня 2025
вугільна промисловість Росії

Нещодавно США ввели черговий пакет санкцій проти росії, якими може бути завдано смертельного удару по експорту російської нафти. А тим часом прийняті раніше санкції з боку Євросоюзу про обмеження експорту російського вугілля, можливо, поставлять на коліна вугільну галузь росії вже в 2025-му році.

Як стверджує сайт Investing.com, експортні ціни на російське вугілля знизилися до 60−87 доларів за тонну енергетичного і 118−121 долара коксівного вугілля. Це найнижча ціна за багато останніх місяців.

Падіння цін викликане зростанням власного видобутку зі зниженням експорту вугілля до Китаю та Індії, які стали основними покупцями російського твердого палива, а також проблемами з логістикою та санкціями. Так, Китай планує збільшити видобуток на 1,5% 2025 року, а імпорт знизити на 1,9%. Індія запроваджує імпортні квоти, що обмежує постачання з росії. При цьому російський експорт вугілля за січень-листопад 2024 року скоротився на 9% до 179,6 млн тонн. Зазначимо, що, за даними російських чиновників, у 2023 році експорт становив 213 млн тонн.

Російські вугільні компанії працюють із мінімальною рентабельністю, надаючи покупцям дисконти через санкційні ризики. У 2025 році компанії, ймовірно, скоротять інвестиції, а невеликі гравці можуть зіткнутися з банкрутством. Ще влітку 2024 року стверджувалося, що 52% вугледобувних підприємств росії працюють зі збитками, тобто банкрутами може стати щонайменше половина підприємств галузі.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що санкції, які запроваджує США проти росії, вартують економіці країни-агресорки мільярди доларів щомісяця.

Фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

289

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова та Ігор Ніколаєв

Не тільки добре грав на клавішних: колишній чоловік Алли Пугачової розповів, чим привернув до себе її увагу Ігор Ніколаєв

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Левам — «Сонце», Ракам — «Місяць», а Тельцям — «Верховний Жрець»: Таро-прогноз та поради карт на 18 січня

Анастасія Анісімова та Єгор

До нестями: колишня учасниця «Холостяка» зізналася у коханні

Миття унітаза

Залийте розчин в бачок, і на ранок унітаз засяє як новий: професор із США порадив дієвий засіб очистки

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту