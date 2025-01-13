Це найагресивніший крок США: на що зважилися у Білому домі напередодні повернення туди Дональда Трампа

У США оголосили про наймасштабніші та найагресивніші санкції щодо торгівлі нафтою з росією — лише за десять днів до того, як Джо Байден залишить Білий дім і його на посаді президента замінить Дональд Трамп. Якщо ці заходи залишаться в силі за Трампа, вони мають більше шансів зірвати російський експорт нафти, ніж будь-що, зроблене будь-якою західною державою до цього часу.

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Під санкції потрапили два великі виробники та експортери, була значно розширена високоефективна програма, спрямована на окремі нафтові танкери, внесені до списку трейдери, які організовують сотні поставок, названі ключові страхові компанії, а двом американським постачальникам нафтосервісних послуг наказано вийти з ринку, пише Bloomberg.

Теоретично це може зменшити надлишок пропозиції, який, за прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, цього року становитиме майже 1 мільйон барелів на день. Ф'ючерси на нафту марки Brent, які закінчили 2024 рік нижче 75 доларів за барель, наприкінці тижня на одному з етапів піднялися вище за 80 доларів, свідчать дані ICE Futures Europe.

Введення санкцій проти цих двох компаній є дійсно прямим і найагресивнішим кроком, зробленим до цього часу Вашингтоном або будь-якою іншою західною державою. У 2024 році ці дві компанії разом постачали близько 970 000 барелів нафти на день морським шляхом, і той факт, що вони потрапили під санкції, викличе занепокоєння нафтопереробних заводів в Індії, а також державних компаній у Китаї. Ніхто не припускає, що постачання з цих двох компаній буде повністю зупинено, але той факт, що вони потрапили під санкції разом з іншими оголошеними заходами, означає, що перебої не можуть бути виключені.

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Під жорсткі обмеження потрапило ще близько 160 окремих танкерів, які перевозять російську нафту. Загалом під санкціями — 270 таких суден. Це вдвічі більше, ніж весь список суден, на які досі були націлені США, Великобританія та Євросоюз. З усіх санкцій проти російської торгівлі нафтою ті, що накладені США, виявилися найдієвішими. Це свідчить про те, що азійські покупці остерігаються ігнорувати заходи Вашингтона.

Управління з контролю за іноземними активами внесло до списку 39 танкерів, які перевозять російську нафту з жовтня 2023 року. Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, 33 з них не змогли підняти вантажі з моменту включення у список. Це вищий рівень перебоїв, ніж досягнутий аналогічними заходами, запровадженими Великою Британією або Європейським союзом, і за більш ніж удвічі довший період часу, оскільки перші санкції, запроваджені будь-якою з цих юрисдикцій, були введені лише в червні 2024 року.

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Санкції щодо двох найбільших російських постачальників послуг зі страхування захисту та відшкодування збитків для нафтових танкерів — «Інгосстраху» та «АльфаСтрахування» — можуть не вплинути на потоки.

Проте заборона надання страхових послуг цими двома компаніями може фактично витіснити деякі танкери, включно з російськими, з основних страхових ринків. Принаймні тимчасово.

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Санкції також вимагають від нафтосервісних компаній США припинити роботу у рф до 27 лютого. Принаймні дві американські глобальні компанії-провайдери продовжували працювати в країні навіть після повномасштабного нападу росії на Україну.

Будь-який вплив на російський нафтовидобуток, найімовірніше, відчуватиметься лише в довгостроковій перспективі та найбільше — у нових проєктах. Внаслідок цього може сповільнитися освоєння росією арктичних запасів, а також розробка шельфових родовищ.

Раніше у Німеччині закликали до нових санкцій проти російського тіньового флоту.

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